Ab Mon­tag, 14. Dezem­ber 2020, wird der Schul­bus E21 (Abfahrt Schul­zen­trum 13:05 Uhr) bis zum Son­nen­platz fah­ren, und von dort um 13:15 Uhr wei­ter bis zum Haupt­bahn­hof (Ankunft 13:18 Uhr). Bis­her endet der Schul­bus E21 am Sonnenplatz.

Die Linie 12 Rich­tung Wöl­bat­ten­dorf fährt ab Mon­tag, 14. Dezem­ber 2020, nicht mehr am Son­nen­platz Sei­te Spar­kas­se ab, son­dern am Son­nen­platz Sei­te Alt­stadt. Die­se Ände­rung bezieht sich auf alle Fahr­ten mon­tags bis sonn­tags. In Rich­tung Schloß­weg fährt die Linie 12 wie gewohnt am Son­nen­platz Sei­te Spar­kas­se ab.