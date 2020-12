Die Zahl der Coro­na-Fäl­le im Hofer Land steigt wei­ter an. Allei­ne heu­te mel­det das Gesund­heits­amt für Stadt und Land­kreis Hof…

Coro­na­fäl­le in zwei Bil­dungs­ein­rich­tun­gen in Hof

Wei­te­re Fäl­le in Alten- und Pfle­ge­hei­men im Hofer Land In der Aben­teu­er­ki­ta St. Johan­nes in Hof ist ein Coro­na-Fall bekannt…