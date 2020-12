Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen im Raum Burg­kunst­adt – eine Ende der Sper­rung der B289 für Don­ners­tag, den 10.12.2020 geplant

Noch sind die Absperr­ba­ken auf­ge­baut an der Kreu­zung der B289 – Gewer­be­ge­biet „In der Au“ in Burg­kunst­adt. Daher hat sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner vor Ort mit der Abtei­lungs­lei­te­rin Stra­ßen­ver­kehr am Land­rats­amt Lich­ten­fels, Kath­rin Bull­mann über den Bau­fort­schritt infor­miert. „Das Staat­li­che Bau­amt hat Wort gehal­ten und in dem ange­kün­dig­ten Zeit­raum die Stra­ße saniert. Ich freue mich schon, wenn am Don­ners­tag, den 10.12. die Frei­ga­be der B289 in die­sem Abschnitt erfolgt,“ so Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei der Besich­ti­gung am Diens­tag die­ser Woche.

„Beson­ders dan­ken möch­te ich auch allen Auto­fah­re­rin­nen und Auto­fah­rern, die Ver­ständ­nis hat­ten für die­se Ein­schrän­kun­gen. Über­le­gun­gen, die Strecke über einen noch län­ge­ren Zeit­raum nur ein­spu­rig befahr­bar offen zu hal­ten, hät­te zu noch mehr Unan­nehm­lich­kei­ten geführt“, ist sich der Land­kreis­chef sicher.

Hin­ter­grund:

Um einem Böschungs­rutsch auf die Bun­des­stra­ße B 289 vor­zu­beu­gen, nahm das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg ab 19. Okto­ber 2020 für etwa zwei Mona­te eine Böschungs­sa­nie­rung in die­sem Bereich vor. Da die Arbei­ten nur unter Voll­sper­rung ablau­fen konn­ten, wur­de zeit­gleich die Stra­ßen­decke der Bun­des­stra­ße zwi­schen den Ein­mün­dun­gen der Weis­mai­ner Stra­ße (Staats­stra­ße St 2191) und der Kulm­ba­cher Stra­ße (Kreis­stra­ße LIF 15) in zwei Abschnit­ten saniert.