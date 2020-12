Durch die För­de­rung des Bun­des und des Frei­staats Bay­ern konn­te der Land­kreis Forch­heim eine erste Tran­che von 240 Lap­tops bestel­len. Die­se Gerä­te wer­den vor­aus­sicht­lich ab Janu­ar je nach Bedarf als Leih­ge­rä­te an Schüler*innen der Schu­len aus­ge­ge­ben, für die der Land­kreis Sach­auf­wands­trä­ger ist. Dies sind alle Real­schu­len und Gym­na­si­en sowie das Beruf­li­che Schul­zen­trum und das För­der­zen­trum Pesta­loz­zi­schu­le. Wei­te­re Gerä­te zum Ver­leih an Schüler*innen wer­den vor­aus­sicht­lich im Lau­fe des Jah­res 2021 erwor­ben. Dies liegt u.a. an den der­zei­ti­gen Lie­fer­schwie­rig­kei­ten auf dem Markt für mobi­le Rechner.