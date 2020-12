12 Infek­tio­nen gab es seit Ende ver­gan­ge­ner Woche in Schu­len des Land­krei­ses mit der Fol­ge, dass mehr als 350 Mit­schü­ler in Qua­ran­tä­ne müs­sen. Neu ist, dass die­se Kon­takt­per­so­nen fünf Tage nach dem posi­ti­ven Test des jeweils Infi­zier­ten gete­stet wer­den und bei nega­ti­vem Ergeb­nis die Qua­ran­tä­ne been­det ist.

Die aktu­el­len Fall­zah­len, so die Bilanz der Lei­te­rin des Fach­be­rei­ches Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg, Dr. Susan­ne Paul­mann, in der Sit­zung der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz am Mitt­woch, blei­ben auf hohem Niveau bei knapp 900 akti­ven Fäl­len. Erneut gab es einen Todes­fall im Zusam­men­hang mit Coro­na: eine 87-jäh­ri­ge Frau.

Elf mit dem Coro­na-Virus infi­zier­te Pati­en­ten befin­den sich aktu­ell in inten­siv­me­di­zi­ni­sche Behand­lung, zehn allein in der Kli­nik der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. 37 wei­te­re Pati­en­ten wer­den dort und in den Kli­ni­ken der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses sta­tio­när behandelt.

Die Bau­ar­bei­ten für das Impf­zen­trum in der Bro­se-Are­na sind in vol­lem Gan­ge, berich­te­te der Vor­sit­zen­de des Vor­stan­des der Sozi­al­stif­tung Bam­berg, Xaver Frau­en­knecht. Für den 14. Dezem­ber sei die Abnah­me vor­ge­se­hen. Für den Betrieb ste­hen sie­ben Ärz­te, 18 medi­zi­ni­sche Fach­an­ge­stell­te und vier bis fünf Ver­wal­tungs­kräf­te bereit.

Im öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr gibt es kaum Mas­ken­ver­wei­ge­rer, berich­te­te die Poli­zei. Beim bun­des­wei­ten Kon­troll­tag am Mon­tag wur­den vier Ver­stö­ße im Land­kreis und 12 in der Stadt registriert.