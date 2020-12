Sehen, rie­chen, schmecken – Lieb­lings­es­sen entdecken

Wenn es drau­ßen nass und stür­misch wird, ist es drin­nen umso gemüt­li­cher – vor allem mit den lecke­ren Rezep­ten der Rezept­kar­ten­samm­lung „Sehen, rie­chen, schmecken – Lieb­lings­es­sen entdecken“.

Im Rah­men des Coa­chings Kita- und Schul­ver­pfle­gung 2018/19 und 2019/20 haben die teil­neh­men­den Kitas und Schu­len ihre besten Rezep­te ein­ge­reicht, die die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern in einer Rezept­kar­ten­samm­lung zusam­men­ge­stellt hat. Ins­ge­samt stel­len nun 40 pra­xis­er­prob­te und bewähr­te Rezep­te unter Beweis, dass „gesund“ und „schmack­haft“ nicht im Wider­spruch ste­hen. Krea­tio­nen wie Kür­bis­sup­pe, Bur­ger mit vege­ta­ri­schen Brat­lin­gen und Voll­korn-Schei­ter­hau­fen, zei­gen auch, dass ein sai­so­na­les Ange­bot mit fri­schem Gemü­se und der Ein­satz von Voll­korn­pro­duk­ten mög­lich sind.

Das Beson­de­re an der Rezept­kar­ten­samm­lung: Päd­ago­gi­sche und Haus­wirt­schafts-Kräf­te der Kitas und Schu­len geben zu jedem Rezept Tipps und Anre­gun­gen, wie das The­ma „Gesun­de und nach­hal­ti­ge Ernäh­rung“ in den Ein­rich­tun­gen tag­täg­lich gelebt wer­den kann.

Um bei der Spei­sen­pla­nung beson­ders Kin­der ein­zu­be­zie­hen, sind die Rezept­kar­ten mit groß­for­ma­ti­gen Bil­dern und leben­di­gen Illu­stra­tio­nen gestal­tet. So haben auch Kin­der, die noch nicht lesen kön­nen, eine Aus­wahl an Gerich­ten vor Augen und kön­nen sich zudem etwas wün­schen, was sie mög­li­cher­wei­se noch gar nicht kennen.

Die Rezept­kar­ten­samm­lung ist als Ring­buch­ord­ner erhält­lich. So kön­nen die Rezept­kar­ten ein­fach her­aus­ge­nom­men wer­den. Zudem sind sie abwisch­bar und damit für den Ein­satz in der Küche bestens geeignet.

Eine Erwei­te­rung mit neu­en Rezept­kar­ten ist für Som­mer 2021 geplant.

Die Rezept­kar­ten­samm­lung zum Bestel­len und Down­loa­den fin­den Sie hier https://​www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​a​r​b​e​i​t​s​h​i​l​f​e​n​/​2​2​8​0​7​4​/​i​n​d​e​x​.​php.