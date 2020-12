Ver­trau­en ist gut, Trans­pa­renz ist bes­ser – DGB for­dert Kul­tur­mi­ni­ster­kon­fe­renz­vor­sit­zen­den Bernd Sibler zum Han­deln auf

Das Ver­fah­ren zur Titel­ver­ga­be zur Kul­tur­haupt­stadt hat in eini­gen Medi­en in den letz­ten Tagen ver­stärkt hef­ti­ge Kri­tik erfah­ren. Der DGB Mit­tel­fran­ken hebt des­halb noch ein­mal die Bedeu­tung von Kul­tur heraus.

„Kunst und Kul­tur ist Refle­xi­ons­raum für ein Zusam­men­le­ben in Respekt und aller Ver­schie­den­heit mit Mit­teln der Krea­ti­vi­tät. Die Ver­ga­be des Kul­tur­haupt­stadt­ti­tels ver­dich­tet den euro­päi­schen Gedan­ken eines fried­li­chen Zusam­men­le­bens und schafft dafür nach­hal­ti­ge Struk­tu­ren“, sagt DGB-Regi­ons­ge­schäfts­füh­rer Ste­phan Doll. „Des­halb dür­fen wir es nicht zulas­sen, wenn das Ver­ga­be­ver­fah­ren in Miss­kre­dit gerät, vor allem wenn es dabei um öffent­li­che Gel­der geht“, so Doll weiter.

Für den DGB bie­tet die aktu­el­le Aus­ein­an­der­set­zung den Anlass, das im Hin­ter­grund wir­ken­de System zu pro­ble­ma­ti­sie­ren. „Wir for­dern Bernd Sibler auf, bei der kom­men­den Kul­tus­mi­ni­ster­kon­fe­renz das Ver­ga­be­ver­fah­ren zu hin­ter­fra­gen und den Antrag ein­zu­brin­gen, den Beschluss für die Titel-ver­ga­be 2025 auf der Grund­la­ge des Jury-Berichts aus­zu­set­zen“, sagt DGB-Chef Doll.

Der Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ster für Wis­sen­schaft und Kunst, Bernd Sibler, ist der­zeit Vor­sit­zen­der der Kul­tur­mi­ni­ster­kon­fe­renz. Die­se tagt am kom­men­de Don­ners­tag, den 10. Dezember.

„Der DGB Mit­tel­fran­ken wünscht sich für die Ver­ga­be des Titels Euro­päi­sche Kul­tur­haupt­stadt zukünf­tig mehr trans­pa­ren­te und demo­kra­ti­sche Ent­schei­dungs­struk­tu­ren. Auch die­se euro­päi­schen Wer­te müs­sen mit Leben erfüllt wer­den. Selbst bei einem auf­kom­men­den Ver­dacht der Vet­tern­wirt­schaft wer­den sich wie­der­holt Men­schen vom euro­päi­schen Gedan­ken abwen­den“, so Ste­phan Doll abschließend.