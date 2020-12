Der Zweck­ver­band Gym­na­si­en Stadt und Land­kreis Bam­berg sorg­te auf sei­ner letz­ten Sit­zung in die­sem Jahr unter der Lei­tung von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb für gute Nach­rich­ten. Der Sanie­rungs­be­darf wur­de von allen Betei­lig­ten aus­drück­lich aner­kannt. Bevor jedoch ein end­gül­ti­ger Beschluss gefassst wird, wer­den die Trä­ger und ihren poli­ti­schen Gre­mi­en die Sach­la­ge und ver­schie­de­ne Lösungs­va­ri­an­ten dis­ku­tie­ren. Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb sehen dies als star­kes Signal für die Zukunft der Bil­dungs­re­gi­on Bam­berg Stadt und Land.

„Wir haben uns in der gest­ri­gen Sit­zung des Zweck­ver­bands Gym­na­si­en Stadt und Land­kreis einen per­sön­li­chen Ein­druck vor Ort vom Fach­raum­trakt des E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­ums gemacht. Der aku­te Hand­lungs­be­darf ist offen­sicht­lich“, so Land­rat Johann Kalb. Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke stellt fest: „Der Zustand des fast fünf­zig Jah­re alten Gebäu­de­teils mit den Fach­räu­men und der Turn­hal­le ist mise­ra­bel. Des­halb sind wir froh, gute Vor­schlä­ge wei­ter­lei­ten zu kön­nen, die jetzt in den dafür zustän­di­gen Gre­mi­en bespro­chen wer­den können.“

In der näch­sten Sit­zung des Zweck­ver­bands soll dann end­gül­tig ent­schie­den wer­den. „Wir wol­len alle Betei­lig­ten ein­be­zie­hen und ein trans­pa­ren­tes Ver­fah­ren gewähr­lei­sten“, kün­dig­ten Star­ke und Kalb an.