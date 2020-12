Die Stadt­bü­che­rei Forch­heim muss gemäß der neu­en baye­ri­schen Coro­na-Rege­lun­gen min­de­stens bis 10. Janu­ar 2021 geschlos­sen blei­ben. Aus die­sem Grund bie­tet sie für ihre Kun­den ab 08.12.2020 einen Abhol­ser­vice für Medi­en und eine Tele­fon-Hot­line an.

Die „Libra­ry to go“ funk­tio­niert mit einem gül­ti­gen Büche­rei­aus­weis folgendermaßen:

Maxi­mal 5 ver­füg­ba­re Medi­en kön­nen über den Biblio­theks­ka­ta­log (bue​che​rei​-open​.forch​heim​.de) aus­ge­sucht und dort kosten­los online vor­be­stellt wer­den. Alter­na­tiv ist eine Bestel­lung per Mail an stadtbuecherei@​forchheim.​de oder per Tele­fon unter 09191/714–323 möglich.

Sobald die Medi­en bereit­ge­stellt sind, wird der Kun­de benach­rich­tigt. Die Abho­lung ist dann mon­tags, diens­tags, don­ners­tags und frei­tags zwi­schen 10.00 Uhr – 16.00 Uhr nach Vor­zei­gen des Büche­rei­aus­wei­ses kon­takt­los am Ein­gang möglich.

Zu die­sen Zei­ten ist auch die Tele­fon­hot­line besetzt, falls Fra­gen zur Ver­län­ge­rung des Aus­wei­ses, zu Neu­an­mel­dun­gen, zu den Online-Ange­bo­ten oder zu Leih­fri­sten auftauchen.

Die­ser Ser­vice wird nicht wäh­rend der Betriebs­fe­ri­en vom 23.12.2020 – 03.01.2021 angeboten.