„Hei­lig­abend“ geschlos­sen – Sil­ve­ster geöffnet

Der Fach­be­reich Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Bam­berg weist dar­auf hin, dass am 24. Dezem­ber 2020 sämt­li­che Wert­stoff­hö­fe geschlos­sen blei­ben. An Sil­ve­ster sind jedoch Anlie­fe­run­gen bei den Ein­rich­tun­gen mög­lich, die don­ners­tags regu­lär geöff­net sind.

Stand­or­te und Öff­nungs­zei­ten aller 11 Wert­stoff­hö­fe sind im Abfall­ka­len­der oder auf unse­rer Inter­net­sei­te unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​aft veröffentlicht.

Öff­nungs­zei­ten Müll­heiz­kraft­werk und Depo­nie Gosberg

Der Zweck­ver­band Müll­heiz­kraft­werk hat die Abfall­wirt­schaft dar­über infor­miert, dass Pri­vat- und Gewer­be­kun­den weder am Hei­lig­abend noch an Sil­ve­ster Abfäl­le anlie­fern kön­nen. Zudem bleibt die Ver­bren­nungs­an­la­ge am Sams­tag, 2. Janu­ar 2021 geschlossen.

Der Nach­bar­land­kreis Forch­heim gibt bekannt, dass sein Ent­sor­gungs­zen­trum an der Depo­nie Gos­berg eben­falls sowohl am 24. als auch am 31. Dezem­ber 2020 geschlos­sen bleibt.

Anlie­fe­rer wer­den gebe­ten, die­se Infor­ma­tio­nen bei ihren Pla­nun­gen ent­spre­chend zu berücksichtigen.

Bei Fra­gen steht die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Bam­berg unter den Ruf­num­mern 0951/85–706 bzw. ‑708 ger­ne zur Verfügung.