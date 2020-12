Bun­des­wei­ter Kon­troll­tag zur Durch­set­zung der Mas­ken­pflicht – Bilanz der mit­tel­frän­ki­schen Polizei

Mit­tel­fran­ken (ots) – Gestern (07.12.2020) fand ein bun­des­wei­ter Kon­troll­tag zur Durch­set­zung der Mas­ken­pflicht statt, an dem sich auch die Prä­si­di­en der Baye­ri­schen Poli­zei betei­ligt haben. Die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei war an diesem

Tag mit Ein­satz­kräf­ten im Stadt­ge­biet Nürn­berg unter­wegs und zieht ein posi­ti­ves Resümee.

Mit dem Fokus auf den öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr und die rele­van­ten Berei­che in der Innen­stadt waren gestern im Zeit­raum zwi­schen 07:00 Uhr und 22:00 Uhr mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei­ein­hei­ten unter­wegs, um schwer­punkt­mä­ßig die

Ein­hal­tung der Mas­ken­pflicht zu kon­trol­lie­ren. Unter­stüt­zung erhiel­ten sie dabei von Beam­ten der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei. Am Ende des Kon­troll­ta­ges stan­den in Nürn­berg ins­ge­samt 48 Ver­stö­ße gegen die Infek­ti­ons­schutz­be­stim­mun­gen zu Buche. In 29 Fäl­len erstat­te­ten Ein­satz­kräf­te eine Anzei­ge gegen die

Betrof­fe­nen. Sie müs­sen nun mit einem Buß­geld von 250 Euro rech­nen. Bei wei­te­ren 19 Per­so­nen zog das poli­zei­li­che Ein­schrei­ten auf­grund gering­fü­gi­ge­rer Ver­stö­ße eine gebüh­ren­pflich­ti­ge Ver­war­nung in Höhe von 55 Euro nach sich.

Gera­de in Berei­chen mit hohem Per­so­nen­auf­kom­men wie bei­spiels­wei­se dem öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr, in dem die Ein­hal­tung des Min­dest­ab­stands nicht immer mög­lich ist, ist das Tra­gen eines Mund-Nasen-Schut­zes wich­tig, um mög­li­che Infek­tio­nen ande­rer Per­so­nen zu ver­hin­dern. Die rela­tiv nied­ri­ge Zahl an fest­ge­stell­ten Ver­stö­ßen ist für die Poli­zei nicht zuletzt ein Zei­chen dafür, dass sich nahe­zu alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in den betrof­fe­nen Berei­chen an die recht­li­chen Vor­ga­ben hal­ten. Unab­hän­gig von der­ar­ti­gen Kon­troll­ak­tio­nen und deren posi­ti­ven Bilanz wird die mit­tel­frän­ki­sche Poli­zei jedoch auch zukünf­tig auf die Ein­hal­tung der Bestim­mun­gen – allen vor­an die Mas­ken­pflicht – achten.