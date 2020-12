Kein Lock­down für Schwan­ger­schaft und Babys!

Vie­le Fra­gen rund um Ihr Baby? Wir ver­su­chen gemein­sam Ant­wor­ten zu fin­den: KoKi-Bera­tungs­an­ge­bo­te für Schwan­ge­re, Väter und Mütter

In den ersten Lebens­jah­ren sind Kin­der ganz beson­ders auf die Pfle­ge und Für­sor­ge ihrer Eltern ange­wie­sen. In die­ser Zeit wer­den wesent­li­che Vor­aus­set­zun­gen für eine gesun­de Ent­wick­lung in der wei­te­ren Kind­heit geschaf­fen. Die Eltern sind oft ver­un­si­chert und benö­ti­gen fach­li­che Unter­stüt­zung. Vie­le Fra­gen zur Ernäh­rung und Ent­wick­lung tre­ten häu­fig nach Been­di­gung der ori­gi­nä­ren Heb­am­men­tä­tig­keit auf. Die von der Koor­di­nie­ren­den Kin­der­schutz­stel­le (KoKi) geplan­ten Grup­pen­an­ge­bo­te kön­nen Coro­na- bedingt nicht statt­fin­den, und auch ande­re Tref­fen von Netz­werk­part­nern dür­fen eben­falls der­zeit nur ein­ge­schränkt oder nicht durch­ge­führt werden.

Die KoKi Forch­heim bie­tet aber wei­ter­hin mit den Fach­kräf­ten aus der gesund­heits­ori­en­tier­ten Fami­li­en­be­glei­tung (Fami­li­en­heb­am­men und Fami­li­en­kin­der­kran­ken­schwe­stern) ein fach­lich fun­dier­tes Bera­tungs- und Betreu­ungs­an­ge­bot für Schwan­ge­re und Eltern mit Kin­dern von 0 – 3 Jah­ren im Landkreis/​Stadt Forch­heim an.

Tele­fo­ni­sches Beratungsangebot:

Tele­fo­ni­sche Anfra­gen wer­den von der KoKi ent­ge­gen­ge­nom­men und koor­di­niert. D.h. sie lei­tet das Anlie­gen an eine kom­pe­ten­te Gesund­heits­fach­kraft wei­ter, die sich zeit­nah mit der Schwan­ge­ren oder den Eltern in Ver­bin­dung setzt.

Bera­tung und Betreu­ung in der Familie:

Eine Fach­kraft betreut und berät Väter und Müt­ter im Rah­men von Haus­be­su­chen. Natür­lich in Coro­na­zei­ten unter Ein­hal­tung der Hygie­ne­vor­schrif­ten u.a. Walk & Talk (Bera­tungs­spa­zier­gän­ge). Der Ein­satz erfolgt haupt­säch­lich nach der Betreu­ung durch die ori­gi­nä­re Heb­am­me, kann aber auch schon in der Schwan­ger­schaft beginnen.

Schwer­punk­te sind:

Beglei­tung in der Schwan­ger­schaft und auf­tre­ten­de Fragen

Bera­tung zur Ernäh­rung in der Schwangerschaft/​eines Kindes

Bean­tra­gung von finan­zi­el­len Hilfen

Beratung/​Unterstützung bei der Ver­sor­gung und Pfle­ge eines Säuglings

Beglei­tung zu Terminen

Struk­tu­rie­ren des neu­en Alltags

Unter­stüt­zung beim Auf­bau einer siche­ren Eltern-Kind-Bindung

Infor­ma­tio­nen zu Beschäftigungsangeboten/​för­dern­des Spielen

Ansprech­per­son für auf­tre­ten­de Fragen

Ansprech­part­ner:

KoKi-Netz­werk frü­he Kind­heit unter der Num­mer 09191 / 86–2372 oder ‑2370 oder per E‑Mail an koki@​lra-​fo.​de