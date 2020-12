Zum Jah­res­be­ginn rücken wie­der die Ener­gie­prei­se in den Fokus. Auch die Erlan­ger Stadt­wer­ke (ESTW) müs­sen teil­wei­se Preis­an­pas­sun­gen vor­neh­men. Die erfreu­li­che Nach­richt: Die Strom­prei­se für die Kun­den der ESTW blei­ben ein wei­te­res Jahr stabil.

Bei den Erd­gas­prei­sen ist eine leich­te Erhö­hung der Arbeits­prei­se (um 0,3 ct/​kWh brut­to) not­wen­dig. Aus­lö­ser dafür ist die Ein­füh­rung einer „CO2-Beprei­sung“ durch das beschlos­se­ne Kli­ma­pa­ket der Bun­des­re­gie­rung zum Jah­res­be­ginn. Die dadurch ent­ste­hen­den Mehr­ko­sten kön­nen die ESTW jedoch durch sin­ken­de Beschaf­fungs­ko­sten deut­lich abmil­dern. Die Erd­gas-Arbeits­prei­se wer­den außer­dem erst ab dem 1. Febru­ar 2021 ange­passt. Für einen Bei­spiel­haus­halt mit einem Jah­res­ver­brauch von 15.000 kWh führt das zu Mehr­ko­sten von rd. 45 € im Jahr.

Für die Fern­wär­me­kun­den der ESTW sin­ken die Kosten zum Jah­res­be­ginn, die Fern­wär­me wird außer­dem CO2-neu­tral. Die Was­ser­prei­se im Stadt­ge­biet wer­den nach mehr als sie­ben Jah­ren Preis­sta­bi­li­tät leicht (um 11 ct/​m³ brut­to) erhöht. Das bedeu­tet für einen Drei-Per­so­nen-Haus­halt eine Kosten­stei­ge­rung von etwa 15 € pro Jahr.

Tarif- und Energieberatung

Allen Kun­den, die sich nicht ganz sicher sind, ob sie bereits ein pas­sen­des Strom- oder Erd­gas­pro­dukt gewählt haben, emp­feh­len die ESTW einen Anruf oder eine Anfra­ge per E‑Mail im Kun­den­ser­vice. Die ESTW haben für jeden Bedarf eine pas­sen­de Vari­an­te. Für mehr Kli­ma­schutz gibt es auch 100 % grü­nen Strom und kli­ma­neu­tra­les Erd­gas, bei­des mit TÜV-Zertifizierung.

Neben aus­führ­li­chen Infor­ma­tio­nen zu den Prei­sen und Tari­fen bie­ten die ESTW ihren Kun­den auch eine kosten­lo­se Ener­gie­be­ra­tung an. Denn es lohnt sich immer, für die Umwelt und den eige­nen Geld­beu­tel, Ener­gie effi­zi­en­ter und spar­sa­mer zu nutzen.

Alle Prei­se wer­den im Inter­net unter www​.estw​.de ver­öf­fent­licht. In der aktu­el­len Aus­ga­be der Kun­den­zeit­schrift Ener­gie & mehr berich­ten die ESTW eben­falls aus­führ­lich über die Prei­se und Ser­vice­lei­stun­gen der ESTW. Dar­über hin­aus erfolgt am 11. Dezem­ber 2020 eine Ver­öf­fent­li­chung der geän­der­ten Prei­se mit einer Anzei­ge in den Erlan­ger Nachrichten.