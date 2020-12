Die Regi­on Bay­reuth wird im Ver­an­stal­tungs­be­reich trans­pa­ren­ter: Im kom­men­den Jahr wird es einen neu­en Online-Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für Stadt und Land­kreis Bay­reuth geben.

Dabei geht es den Machern dar­um, Bür­ge­rin­nen und Bür­ger umfas­sen­der und aktu­el­ler mit Infos zu allen Spar­ten im Ver­an­stal­tungs­be­reich (Kul­tur, Sport, Fami­li­en-Events, Par­tys, Work­shop­setc.) zu ver­sor­gen. Auch die Ver­an­stal­ter wer­den vom neu­en Ange­bot pro­fi­tie­ren. Sie wer­den mit­hil­fe des neu­en Por­tals­vor­aus­schau­en­der und damit effi­zi­en­ter pla­nen können.Am Ende soll jeder in Stadt und Land­kreis Bay­reuth wis­sen, wann und wo in der Regi­on etwas los ist. Gera­de befin­den sich die Ver­ant­wort­li­chen von Stadt und Land­kreis, die gemein­sam mit dem Leip­zi­ger Soft­ware-Ent­wick­ler Apps­fac­to­ry an die­sem Pro­jekt arbei­ten, in der Namens­fin­dungs­pha­se. Hier ist die Unter­stüt­zung der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erwünscht! Über eine Abstim­mung gilt es, den pas­sen­den Namen für das Infor­ma­ti­ons­por­tal zu fin­den. Drei Vor­schlä­ge gibt es schon.

Die Abstim­mung läuft noch bis zum 15. Dezem­ber – sie kann über die­sen Link auf­ge­ru­fen wer­den: www​.infor​ma​ti​ons​por​tal​.bay​reuth​.de

Bay­reuth, 08.12.2020

Pres­se­stel­le des Land­rats­amts, Han­nes Huttinger