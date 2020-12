Spen­den­ak­ti­on durch Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metzner

Sich trau­en las­sen im Auf­seß­höf­lein – ein Traum. Getraut wer­den von Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner als Stan­des­be­am­ten – noch bes­ser. Trotz Coro­na lie­ßen es sich in die­sem Jahr etli­che Hoch­zeits­paa­re nicht neh­men, im Auf­seß­höf­lein den Bund der Ehe zu besie­geln und sich von Bür­ger­mei­ster Metz­ner trau­en zu las­sen. Das freu­te nicht nur die Hei­rats­wil­li­gen und den Bür­ger­mei­ster selbst. Auch für die Bam­ber­ger Tafel sind die­se Ehe­schlie­ßun­gen ein Grund zur Freu­de, gehen doch 100 Euro pro Trau­ung als Spen­de an die Orga­ni­sa­ti­on. So kamen in die­sem Jahr 600 Euro zusam­men, die der Bür­ger­mei­ster Michae­la und Wil­helm Dorsch von der Tafel stolz über­reich­te. Allen Grund hat er dazu. 2018 waren es 1500 Euro und 2019 gar 2200 Euro, die Metz­ner der Tafel über­rei­chen konn­te, aber 2020 ist alles anders und des­halb ist es als Zei­chen der Hoff­nung zu wer­ten, dass ein nen­nens­wer­ter Spen­den­be­trag zusammenkam.