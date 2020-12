Flo­ri­an Frens­dorf 11/1 im Sondereinsatz

Nach­dem in die­sem Jahr kei­ne Weih­nachts­fei­er statt­fin­den kann, stell­ten wir dem Niko­laus ger­ne einen Dienst­wa­gen zur Ver­fü­gung. Zuver­läs­sig wie jedes Jahr konn­ten damit auch in die­sem Jahr die Weih­nachts- bzw. Niko­laus­ge­schen­ke recht­zei­tig an die Kin­der unse­rer Kin­der­feu­er­wehr ver­teilt werden.

Es war den Betreu­ern und der Vor­stand­schaft unse­res Feu­er­wehr­ver­eins wich­tig den Kin­dern auch 2020 trotz über­wie­gend abge­sag­ter Ter­mi­ne eine Klei­nig­keit zukom­men zu lassen.

Auch der Ent­schluss wel­che Geschen­ke die­ses Jahr an die Kids ver­teilt wer­den war schnell gefasst. So unter­stüt­zen wir in die­sem Jahr beson­ders ger­ne zwei Schau­stel­ler­fa­mi­li­en aus der Gemein­de Frens­dorf. Neben Gut­schei­nen der Die Eis­kist waren auch Hari­bo­pa­ke­te der Fami­lie Dum­rauf enthalten.

Die Aus­lie­fe­rung und Über­ga­be erfolg­te selbst­ver­ständ­lich unter Ein­hal­tung der gül­ti­gen Coro­na­re­geln und kon­takt­los. Nach der erfolg­rei­chen Aus­lie­fe­rung durch den Niko­laus und sei­ne Hel­fer wur­den die Fami­li­en per Video­bot­schaft des Betreu­er­teams auf die Geschenk­pa­ke­te auf­merk­sam gemacht.

Wir hof­fen dass die Kin­der­feu­er­wehr im Jahr 2021 wie­der voll durch­star­ten kann.