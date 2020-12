Auf­grund der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on wird Weih­nach­ten die­ses Jahr anders sein als gewohnt. Spe­zi­ell für den Kirch­gang sind diver­se Rege­lun­gen zu beach­ten. So müs­sen sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Kirch­gang an den Weih­nachts­fei­er­ta­gen anmel­den, damit nie­mand auf­grund von begrenz­ten Plät­zen abge­wie­sen wird. Die Anmel­dung kann tele­fo­nisch über das jewei­li­ge Pfarr­amt oder online über eine Anmel­de­platt­form bis zum 21. Dezem­ber erfol­gen. Die Got­tes­dien­ste wer­den in die­sem Jahr daher auch ver­mut­lich kür­zer, aber häu­fi­ger und mit begrenz­ter Teil­neh­mer­zahl statt­fin­den. Eine wei­te­re Beson­der­heit ist, dass man­che Mes­sen an beson­de­ren Orten unter frei­em Him­mel stattfinden.

Zusätz­lich wer­den an allen Fest­ta­gen Got­tes­dien­ste aus dem Dom im Live­stream auf www​.you​tube​.com/​e​r​z​b​i​s​t​u​m​b​a​m​b​erg gezeigt.

Anmel­dung für katho­li­sche Weih­nachts­got­tes­dien­ste unter https://​www​.deka​nat​-bam​berg​.de/​k​a​t​h​o​l​i​s​c​h​e​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​ste, Anmel­dung für evan­ge­li­sche Weih­nachts­got­tes­dien­ste unter https://​www​.deka​nat​-bam​berg​.de/​w​e​i​h​n​a​c​h​t​s​g​o​t​t​e​s​d​i​e​n​ste