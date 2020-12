Handwerkskammer ehrt Ausbildungsleiter der Untersiemauer Angermüller Bau GmbH

Die Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken ehrt in jedem Jahr die besten Aus­bil­der der Regi­on. Auf­grund Ihres außer­or­dent­li­chen Enga­ge­ments fiel in die­sem Jahr die Wahl auf Chri­sti­ne Schirr­ma­cher und Ste­fan Eck­stein, Aus­bil­dungs­lei­ter der Anger­mül­ler Firmengruppe.

Chri­sti­ne Schirr­ma­cher (Mit­te), die seit 1993 als kauf­män­ni­sche Ange­stell­te im Unter­neh­men tätig ist, über­nahm im Som­mer 2016 die Aus­bil­dungs­lei­tung. Ihr Kol­le­ge Ste­fan Eck­stein (2. v .l.) ist bereits seit 2009 als Bau­lei­ter in der Fir­men­grup­pe tätig und küm­mert sich seit 2015 um die Azu­bis. Der­zeit sind bei Anger­mül­ler 27 Jugend­li­che in Aus­bil­dung, 6 erler­nen kauf­män­ni­sche Beru­fe, 21 machen eine gewerb­li­che Aus­bil­dung. Vie­le Jugend­li­che ent­schei­den sich für eine Aus­bil­dung im Bau­ge­wer­be, da die Arbeits­plät­ze hier gesi­chert sind. Anger­mül­ler Bau über­nimmt nach abge­schlos­se­ner Aus­bil­dung 100 % der Azubis.

Vor­stands­mit­glied der Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken Micha­el Klein (links), der bei Anger­mül­ler Bau als Polier tätig ist, nahm eben­falls an der Ehrung teil, die Ende Okto­ber stattfand.

Dan­ny Dob­mei­er (rechts), Geschäfts­füh­rer der Kreis­hand­wer­ker­schaft Coburg und Lich­ten­fels und Jens Beland (2. v. r.), Kreis­hand­werks­mei­ster der Kreis­hand­wer­ker­schaft Coburg über­reich­ten den freu­dig über­rasch­ten Aus­bil­dern die Urkun­den und Präsente.