Gemein­de Lit­zen­dorf schenkt neu­er Ein­rich­tung 3.000 Euro

Mit einem Spen­den­scheck über 3.000 Euro besuch­te Wolf­gang Möhr­lein, 1. Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Lit­zen­dorf, die­ser Tage die Tages­pfle­ge Ellern­Park. In der zwei­ten Dezem­ber­wo­che öff­net die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim die neue Ein­rich­tung in Pödel­dorf, die der Dia­ko­nie­sta­ti­on Bam­berg ange­glie­dert ist.

Bin­de­glied zwi­schen ambu­lan­ter und sta­tio­nä­rer Pflege

„Wir sind als Gemein­de sehr dank­bar, dass die Dia­ko­nie gemein­sam mit Bay­ern­Ca­re wei­te­re Ange­bo­te für unse­re älte­ren Mit­bür­ger ermög­licht“, so Bür­ger­mei­ster Möhr­lein bei der Spen­den­über­ga­be. Die Tages­pfle­ge sei eine gute Ergän­zung zu den senio­ren­ge­rech­ten Woh­nun­gen, die Am Ellern­park in Pödel­dorf ent­stan­den sei­en. Chri­sti­ne Aßhoff, die bei der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim als Lei­tung die Abtei­lung ambu­lan­te und teil­sta­tio­nä­re Alten­hil­fe ver­ant­wor­tet, beton­te eben­falls, dass die Tages­pfle­ge ein immer wich­ti­ge­res Ange­bot für älte­re Men­schen wer­de: „Wir schaf­fen mit der Tages­pfle­ge Ellern­Park hier in Pödel­dorf ein Bin­de­glied zwi­schen der sta­tio­nä­ren Pfle­ge, die die Dia­ko­nie bereits seit über zehn Jah­ren mit dem Senio­ren­zen­trum Katha­ri­na von Bora in Lit­zen­dorf ver­wirk­licht, und den ambu­lan­ten Dienst­lei­stun­gen unse­rer Bam­ber­ger Dia­ko­nie­sta­ti­on.“ Wenn es die Coro­na-Rege­lun­gen wie­der zu lie­ßen, wer­de auch die neue Tages­pfle­ge ein offe­ner Ort sein, bei dem nicht nur die älte­ren Men­schen gern gese­hen Gäste sei­en, so die Abtei­lungs­lei­te­rin. Die­se Ein­la­dung nahm der Senio­ren­be­auf­trag­te der Lit­zen­dor­fer Gemein­de Rai­mund Köh­ler ger­ne an. „Wir fin­den es berei­chernd, Kon­tak­te in die Gemein­de zu haben“, bestä­tig­te auch Dr. Nor­bert Kern, Vor­stands­vor­sit­zen­der der Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim. Die Offen­heit lebe man – in „nor­ma­len Zei­ten“ – bereits im Senio­ren­zen­trum Katha­ri­na von Bora und wer­de es auch im Ellern­Park umsetzen.

Spen­de für Gartenmobiliar

Dar­auf freut sich auch Ljil­ja­na Götz, die die Lei­tung der Tages­pfle­ge in Pödel­dorf über­nimmt. Mit einem zehn­köp­fi­gen Team wird sie zukünf­tig die Tages­pfle­ge-Gäste beglei­ten, pfle­gen und för­dern und damit auch die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen ent­la­sten. Auch feste Sprech­zei­ten rund um das The­ma Pfle­ge sind geplant, genau­so wie Ver­an­stal­tun­gen für die Bewoh­ner der Senio­ren­woh­nun­gen im Ellern­Park. Die Spen­de der Gemein­de Lit­zen­dorf wird auf jeden Fall in die Anschaf­fung von Gar­ten­mo­bi­li­ar flie­ßen, ver­riet Chri­sti­ne Aßhoff dann noch bei der Spen­den­über­ga­be in den neu­en Räu­men der Tagespflege.

Die Tages­pfle­ge Ellern­Park kann ab sofort gebucht wer­den. Wer sich für einen Platz inter­es­siert, sich über das Kon­zept oder auch die Finan­zie­rung des Ange­bots erkun­di­gen möch­te, erhält ger­ne Infor­ma­tio­nen über die Dia­ko­nie­sta­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951 95511–0 oder direkt in der Tages­pfle­ge unter Tel. 09505 804 98 90. Buch­bar ist das Ange­bot unter der Woche von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Ein Hol- und Bring­dienst wird organisiert.