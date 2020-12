Die näch­ste Bür­ger­sprech­stun­de von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke fin­det am Mon­tag, 14. Dezem­ber, tele­fo­nisch statt. Von 12 bis 14 Uhr erhal­ten alle Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger – Erwach­se­ne eben­so wie Kin­der und Jugend­li­che – die Gele­gen­heit zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister.

Um vor­he­ri­ge Anmel­dung und Vor­ab­infor­ma­ti­on zur Vor­be­rei­tung des jewei­li­gen Anlie­gens wird unter Tel. 0951/87–1138 oder per E‑Mail unter buergeranfragen@​stadt.​bamberg.​de gebe­ten. Bit­te geben Sie eine Tele­fon­num­mer an, unter der Sie am Mon­tag in der Zeit von 12 bis 14 Uhr erreich­bar sind. Über­mit­telt wird Ihnen dann ein Zeit­raum, in dem der Ober­bür­ger­mei­ster bei ihnen anruft.