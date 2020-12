Forch­heim. Durch Coro­na wur­de uns die­ses Jahr vie­les ver­wehrt und es blieb wenig Platz für Gesel­lig­keit und Tra­di­ti­on, somit auch die St. Mar­tins Umzü­ge. Da es hier­bei aber um Zusam­men­halt, Mit­ge­fühl und Näch­sten­lie­be ging, spran­gen unse­re Land­wir­te für uns ein und zau­ber­ten den Kin­dern und Erwach­se­nen in Forch­heim ein Lächeln auf die Gesich­ter. Und am Ende ist nur wich­tig, dass ein schö­ner Moment dabei war der uns lächeln ließ. Unse­re Akti­on war eine spon­tan Akti­on mit ein paar Anru­fen wer den alles mit­macht. Den Ziel war es nur die Kin­der glück­lich zu machen und das strah­len in ihren Augen zu sehen. Orga­ni­siert haben das gan­ze Maria The­re­sia Wei­sel, Part­ner Hans Alt und sein Kum­pel Micha­el Weber.