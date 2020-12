Am 5. Dezem­ber fin­det der all­jähr­li­che Inter­na­tio­na­le Tag des Ehren­am­tes statt. Der Tag wur­de 1985 von den Ver­ein­ten Natio­nen (UN) beschlos­sen und fand 1986 erst­mals inter­na­tio­nal statt. Die­sen Tag nimmt die Stadt zum Anlass, an 30 Ehrenamtskarteninhaber/​innen je eine Wert­kar­te im Wert von 33 Euro für die Lohen­grin Ther­me zu ver­ge­ben. Inter­es­sen­ten sen­den bit­te bis ein­schließ­lich 5. Dezem­ber eine Mail an ehrenamtskarte@​stadt.​bayreuth.​de. Anzu­ge­ben sind Vor­na­me, Name, voll­stän­di­ge Adres­se, Tele­fon­num­mer und die aus­stel­len­de Insti­tu­ti­on der Ehrenamtskarte.