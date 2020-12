Chri­sta Ber­ner konn­te beim Finanz­dienst­lei­ster vfm in Peg­nitz ein beson­de­res Jubi­lä­um fei­ern. Seit 25 Jah­ren ist sie nun schon ihrem Arbeit­ge­ber treu.

Chri­sta Ber­ner hat­te ursprüng­lich eine Aus­bil­dung zur Ein­zel­han­dels­kauf­frau absol­viert und meh­re­re IHK-Zusatz­aus­bil­dun­gen absol­viert. In ihrem Start­jahr bestand die Fir­ma aus 15 Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, Ber­ner glaub­te fest an das Geschäfts­mo­dell von vfm und arbei­te­te an der Unter­neh­mens­ent­wick­lung mit. Was ihr Chef an ihr schätzt: „Vor­gän­ge wer­den ein­mal bespro­chen und man kann sich dar­auf ver­las­sen, dass sie auch wie gewünscht umge­setzt wer­den. Chri­sta ist ein Vor­bild an Zuver­läs­sig­keit, Loya­li­tät und Ein­satz­be­reit­schaft“, so Geschäfts­füh­rer Klaus Lie­big. Im Lau­fe der Jah­re wur­de die Ver­ant­wor­tung regel­mä­ßig erwei­tert, so z.B. um den Bereich Gehalts­ab­rech­nung. „Sie ist für uns ein­fach ein Glücks­fall“, so Klaus Lie­big wei­ter und weiß ihren kor­rek­ten Umgang mit sen­si­blen Zah­len sehr zu schät­zen. Und was schätzt Chri­sta Ber­ner an ihrem Arbeit­ge­ber? „Man bleibt nie ste­hen und lernt immer dazu. Dank modern­ster digi­ta­ler Tech­nik sind wir immer auf dem neue­sten Stand. Ein freund­li­cher und kol­le­gia­ler Umgang mit den ande­ren Mit­ar­bei­tern und dem Chef – da macht das Arbei­ten Spaß und erfüllt einen mit Stolz!“. Mitt­ler­wei­le ist der bun­des­weit agie­ren­de Finanz­dienst­lei­ster auf mehr als 400 Part­ner ange­wach­sen, in Peg­nitz arbei­ten knapp 80 Mitarbeiter.