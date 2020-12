Mit­tel­fran­ken (ots) – In Mit­tel­fran­ken kam es in den ver­gan­ge­nen bei­den Tagen (02./03.12.2020) erneut zu Anru­fen von Tele­fon­be­trü­gern, die sich als Poli­zei­be­am­te aus­ge­ge­ben haben. Das Ziel der Betrü­ger ist immer gleich – sie nut­zen das Ver­trau­en der Bevöl­ke­rung in die Poli­zei aus und wol­len hier­durch an das Ver­mö­gen ihrer Opfer kom­men. Das Poli­zei­prä­si­di­um Mit­tel­fran­ken warnt vor die­sem Betrugs­phä­no­men und gibt Präventionshinweise.

Um dem Betrugs­phä­no­men ent­ge­gen­zu­wir­ken, gibt die Poli­zei fol­gen­de Prä­ven­ti­ons­hin­wei­se gegen unlieb­sa­me Anrufe: