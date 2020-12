Die­ses Jahr gab es auf der Giech­burg gleich einen dop­pel­ten Anlass zu fei­ern: Die Päch­te­rin der Gast­stät­te auf der Giech­burg Frau Rösch fei­er­te einen run­den Geburts­tag und am 1. Dezem­ber ihr 25-jäh­ri­ges Päch­ter-Jubi­lä­um. „Ich dan­ke der Fami­lie Rösch und ins­be­son­de­re Frau Rösch, dass sie seit 25 Jah­ren her­vor­ra­gen­de Qua­li­tät anbie­tet. Sie lei­sten damit für den Land­kreis unschätz­bar wert­vol­le Arbeit. Wir freu­en uns auf vie­le wei­te­re Jah­re der Zusam­men­ar­beit“, gra­tu­lier­te Land­rat Johann Kalb.

Die Giech­burg ist ein belieb­tes und bekann­tes Aus­flugs­ziel im Land­kreis Bam­berg, auch weit über die Gren­zen der Regi­on hin­aus. Beson­ders begehrt ist die Gast­stät­te der Burg für Hoch­zeits- oder Geburts­tags­fei­ern und Jubi­lä­en etc. Wer die gut bür­ger­li­che frän­ki­sche Küche und auch Wild­ge­rich­te schätzt, ist bei Frau Rösch an der rich­ti­gen Adres­se, denn hier wird noch selbst gekocht.

Die gan­ze Fami­lie Rösch küm­mert sich seit 25 Jah­ren um das leib­li­che Wohl ihrer Gäste, dar­über hin­aus ist sie durch ihren dor­ti­gen Wohn­sitz tief mit der Burg ver­bun­den. Die Bewirt­schaf­tung der Burg­gast­stät­te bringt aber durch­aus eini­ge Her­aus­for­de­run­gen mit sich, denn gera­de in den Win­ter­mo­na­ten ist der Betrieb sehr ein­ge­schränkt. Trotz­dem gelang es der Päch­ter­fa­mi­lie Rösch über die Jah­re erfolg­reich am Markt zu bestehen. Auch den Coro­nabe­din­gun­gen hat sich die Gast­stät­te ange­passt und bie­tet sonn­tags der­zeit einen Mit­tags­tisch, Kaf­fee, Kuchen und Brot­zeit für Spa­zier­gän­ger zum Mit­neh­men an.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zu allen gastro­no­mi­schen Dienst­lei­stun­gen rund um das The­ma Lie­fern und Abho­len im gesam­ten Land­kreis Bam­berg fin­den Sie unter https://​www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​l​o​k​a​l​k​u​e​che