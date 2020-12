Nach dem gro­ßen Erfolg der „Work­shops in der Tüte“ wird das Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te für die Weih­nachts­fe­ri­en span­nen­de Mit­mach­ak­tio­nen in einer kosten­lo­sen Fami­li­en­box zusam­men­stel­len, mit der das Muse­um mit nach Hau­se genom­men wer­den kann. In der Box befin­det sich inter­es­san­ter Lese­stoff zum Leben in frü­he­ren Zei­ten und vie­le Bastel­ideen und das dazu­ge­hö­ri­ge Mate­ri­al für die gan­ze Fami­lie, sodass für jeden etwas dabei ist. Sogar die Zuta­ten für eine frän­ki­sche Spe­zia­li­tät gibt es mit dazu. So kommt bestimmt kei­ne Lan­ge­wei­le in den Feri­en auf.

„Die Fami­li­en muss­ten in den letz­ten Wochen und Mona­ten eini­ges durch­ma­chen“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. „Home­schoo­ling, Mas­ken­pflicht im Klas­sen­zim­mer und die Redu­zie­rung der per­sön­li­chen Kon­tak­te waren Maß­nah­men, mit denen vor allem auch jun­ge Men­schen in vor­bild­li­cher Wei­se gehol­fen haben, zur Ein­däm­mung des Coro­na-Virus bei­zu­tra­gen. Um die­sen Ein­satz zu beloh­nen und um Spaß und krea­ti­ve Zusam­men­ar­beit in die Fami­li­en zu brin­gen, hat unser Lern­werk­statt-Team vom Muse­um für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te das ‚Muse­um in der Box‘ entwickelt.“

Die Reser­vie­run­gen für ein „Muse­um in der Box“ nimmt das Muse­ums­per­so­nal tele­fo­nisch ab dem 7. Dezem­ber an. Ins­ge­samt sind 150 kosten­lo­se Boxen zu ver­ge­ben. Pro Haus­halt kann jeweils eine Box reser­viert wer­den. Abge­holt wer­den kön­nen sie in der Adolf-Wäch­ter-Stra­ße 17 am Don­ners­tag 17. Dezem­ber und Frei­tag 18. Dezem­ber, jeweils zwi­schen 13 und 19 Uhr.

Vor­be­stellt wer­den kann das „Muse­um in der Box“ unter 0921 7846–1436 oder ‑1437.

