Am Mitt­woch, 9. Dezem­ber, fin­det ab 16.00 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le die letz­te öffent­li­che Sit­zung des Stadt­ra­tes in die­sem Jahr statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Ver­ab­schie­dung des Haus­halts­pla­nes der Stadt Bam­berg 2021, die Beset­zung des Auf­sichts­ra­tes der Schlacht­hof Bam­berg GmbH, ein münd­li­cher Bericht zum The­ma Sil­ve­ster­feu­er­werk sowie ein aktu­el­ler Sach­stand zur Covid-19-Pan­de­mie. Ein­lass in den Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le ist ab 15.30 Uhr.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.