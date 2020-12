Forch­heim: Ein Baum für 100 Jahr Schwer­be­hin­der­ten­recht

Am 6. April 1920 trat das Gesetz zur Beschäf­ti­gung Schwer­be­schä­dig­ter in Kraft. Zum 100 jäh­ri­gen Jubi­lä­um des Schwer­be­hin­der­ten­rechts in Deutschland…