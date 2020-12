BAY­REUTH – Die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth bie­tet ihren Kun­den ab Diens­tag, 8. Dezem­ber, einen neu­en Abhol­ser­vice an – sozu­sa­gen eine „Libra­ry to go“. Inter­es­sen­ten kön­nen unter der Mail-Adres­se stadtbibliothek@stadt.bayreuth oder mon­tags bis frei­tags von 10 bis 14 Uhr über das Ser­vice­te­le­fon unter der Ruf­num­mer 0921 507038–22 Kon­takt mit der Stadt­bi­blio­thek auf­neh­men und ihre Medien­wün­sche nen­nen. Die kosten­lo­se Reser­vie­rung ist pro Biblio­theks­kun­de auf fünf Medien­wün­sche beschränkt.

Die Wunsch­me­di­en aus dem Bestand der Biblio­thek müs­sen im Online-Kata­log mit einem grü­nen Haken als ver­füg­bar gekenn­zeich­net sein. Das Team der Stadt­bi­blio­thek kann daher nicht garan­tie­ren, dass alle bestell­ten Titel bereit­ge­stellt wer­den kön­nen. Neben kon­kre­ten Titel­wün­schen wird auch ger­ne ein Über­ra­schungs­pa­ket zusam­men­ge­stellt. Zur Aus­wahl ste­hen Kin­der- und Jugend­bü­cher sowie Roma­ne für Erwach­se­ne zu einem bestimm­ten Genre.

Wer den Medi­en­be­stell­ser­vice nut­zen möch­te, benö­tigt einen gül­ti­gen Biblio­theks­aus­weis der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth. Abge­holt wer­den kön­nen die Medi­en diens­tags, mitt­wochs und frei­tags von 10 bis 13 Uhr sowie don­ners­tags von 16 bis 19 Uhr. Die Abho­lung ist frü­he­stens am Tag nach Ein­gang der Bestel­lung mög­lich. Bit­te unbe­dingt den Wunsch­tag zur Abho­lung der bestell­ten Medi­en ange­ben. Ach­tung: Die bestell­ten Medi­en ste­hen aus­schließ­lich wäh­rend des kom­men­den, gewähl­ten Wochen­tags am Haupt­ein­gang der Stadt­bi­blio­thek zu den genann­ten Abhol­zei­ten bereit. Bit­te den Biblio­theks­aus­weis mit­brin­gen. Wer ver­hin­dert ist und die Medi­en durch einen Drit­ten abho­len lässt, soll­te die­sem unbe­dingt eine unter­zeich­ne­te Voll­macht mitgeben.

Die Stadt­bi­blio­thek bit­tet um Beach­tung der gül­ti­gen Abstands- und Hygie­ne­re­geln. Rück­fra­gen kön­nen per Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch an das Ser­vice­te­le­fon unter 0921 507038–22 gerich­tet wer­den. Das Ser­vice­te­le­fon ist von Mon­tag bis Frei­tag von 10 bis 14 Uhr erreichbar.