Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bamberg

5 wei­te­re Corona-Todesfälle

Fünf wei­te­re Todes­fäl­le wur­den dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg gemel­det. Die Ver­stor­be­nen sind 80, 87 (2) und 94 (2) Jah­re alt. Es han­delt sich um drei Frau­en und zwei Män­ner. Damit steigt die Zahl der Men­schen, die mit Coro­na in Stadt und Land­kreis ver­stor­ben sind, auf 91.

In der lau­fen­den Woche gab es zudem Infek­tio­nen in vier Bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Betrof­fen waren dabei auch rund 50 Kon­takt­per­so­nen, die gete­stet wur­den oder wer­den und in Qua­ran­tä­ne müssen.

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 96,41 und in der Stadt Bay­reuth 100,29.

Seit dem Vor­tag sind 35 neue posi­ti­ve Coro­na-Test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, 17 aus dem Land­kreis und 18 aus der Stadt Bay­reuth. Heu­te sind im Land­kreis 167 und in der Stadt Bay­reuth 143 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Ins­ge­samt zwölf Per­so­nen wer­den sta­tio­när in einer Kli­nik wegen COVID-19 behan­delt, davon eine aus dem Land­kreis und sie­ben aus der Stadt. Aus dem Land­kreis sind bis­her 29 und aus der Stadt Bay­reuth zwölf Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Als gene­sen gel­ten 859 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 620 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 1.055 und in der Stadt Bay­reuth 775 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. An der Real­schu­le in Peg­nitz wur­den nach einem posi­ti­ven Coro­na-Test­ergeb­nis einer Lehr­kraft 92 Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus fünf Klas­sen in Qua­ran­tä­ne geschickt wer­den. Eben­falls in Peg­nitz wur­de ein Schü­ler an der Dr.-Dietrich-Schule posi­tiv gete­stet, zwölf Schü­ler und fünf Lehr­kräf­te befin­den sich nun in Qua­ran­tä­ne. In Bay­reuth befin­den sich zwei Lehr­kräf­te und 19 Schü­ler der Berufs­schu­le 1 wegen eines posi­tiv gete­ste­ten Schü­lers in Qua­ran­tä­ne, eben­so 21 Schü­ler und 2 Lehr­kräf­te des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums.

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Kronach

7‑Ta­ge-Inzi­denz* 176,80

Neu-Infi­zier­te der ver­gan­ge­nen 7 Tage* 118

Tages­ak­tu­el­le Zahlen

Neu-Infi­zier­te seit letz­ter Mel­dung 19

Gene­se­ne seit letz­ter Mel­dung 11

Gesamt­zah­len

Infi­zier­te aktu­ell in Qua­ran­tä­ne 167

Gene­se­ne 797

Ver­stor­be­ne 18

Infi­zier­te seit Pan­de­mie-Aus­bruch 982

* Quel­le LGL Bayern

Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulmbach

Stand 14:15 Uhr: Heu­te wur­den 19 wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Gesamt­zahl der nach­ge­wie­se­nen COVID-19-Infek­tio­nen beträgt damit zum jet­zi­gen Zeit­punkt 827. Von die­sen Fäl­len gel­ten inzwi­schen 680 (+12 zum Vor­tag) wie­der als gene­sen. Unter Berück­sich­ti­gung der 12 Ver­stor­be­nen liegt die Anzahl der aktu­ell im Land­kreis infi­zier­ten Per­so­nen bei 135.

Von den aktiv Infi­zier­ten fal­len 97 Fäl­le in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit auf 135,54. Ein­schließ­lich der aktu­ell infi­zier­ten Per­so­nen befin­den sich der­zeit 702 Land­kreis­bür­ger/-innen in Qua­ran­tä­ne. Die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­am­tes sind nach wie vor inten­siv mit der Kon­takt­per­so­nen­er­mitt­lung und der tele­fo­ni­schen Betreu­ung der häus­lich iso­lier­ten Per­so­nen beschäftigt.

Im Kli­ni­kum Kulm­bach wer­den der­zeit 17 Pati­en­ten sta­tio­när betreut, zwei davon inten­siv. Sechs der sta­tio­när betreu­ten Pati­en­ten haben ihren Wohn­sitz außer­halb des Landkreises.

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Lichtenfels

Aktu­ell 255 Infizierte

Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len (Stich­tag 04.12.2020, 09:00 Uhr) wie folgt:

Infi­zier­te ins­ge­samt: 1.115

Geheil­te: 830

Der­zeit noch Infi­zier­te: 255

Ver­stor­be­ne: 30

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 38

Bad Staf­fel­stein: 16

Burg­kunst­adt: 28

Ebens­feld: 8

Hoch­stadt a. Main: 2

Lich­ten­fels: 56

Markt­graitz: 11

Markt­z­euln: 14

Michel­au: 18

Red­witz: 29

Weis­main: 35

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 161,7 (Stich­tag 04.12.2020, 09:00 Uhr; Quel­le LGL); Am 03.12.2020 lag sie bei 128,8.

Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf unse­rer Start­sei­te www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Erkrank­ten und Geheil­ten im Land­kreis Lichtenfels“.

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te 41 neue Fäl­le; damit sind 228 Per­so­nen erkrankt, 1190 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 1475 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 57 sind verstorben.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 220,2.