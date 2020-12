Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag, kurz vor 12.00 Uhr, wur­den zwei Schü­ler im Alter von 14 Jah­ren in einem Kauf­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt dabei erwischt, wie sie eine Fla­sche Par­fum für fast 100 Euro steh­len woll­ten. Nach­dem der Laden­dieb­stahl beim Detek­tiv auf­ge­fal­len war und die Schü­ler dar­auf ange­spro­chen wur­den, flüch­te­ten sie zunächst aus dem Geschäft, konn­ten aber in einem ande­ren Laden gestellt und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Die bei­den Lang­fin­ger wur­den an ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

BAM­BERG. Im sel­ben Geschäft wur­de dann am Mitt­woch­mit­tag, gegen 13.20 Uhr, ein 29-jäh­ri­ger Mann dabei beob­ach­tet, wie er ein Paar Schu­he für knapp 160 Euro anzog, sei­ne alten Tre­ter in den Kar­ton leg­te und anschlie­ßend aus dem Laden flüch­te­te. Auch er wur­de vom auf­merk­sa­men Detek­ti­ven ver­folgt und konn­te in Tat­ort­nä­he von einer Poli­zei­strei­fe gestellt werden.

BAM­BERG. Auf eine Packung Kunst­nä­gel für knapp 11 Euro hat­te es dann noch am Mitt­woch­mit­tag, gegen 12.50 Uhr, eine 14-Jäh­ri­ge abge­se­hen. Das Die­bes­gut wur­de vor Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe an das geschä­dig­te Geschäft her­aus­ge­ge­ben. Auch die­se jun­ge Dame wur­de an ihre erzie­hungs­be­rech­tig­te Mut­ter übergeben.

BAM­BERG. Den Abschluss der Laden­dieb­stäh­le lei­ste­te sich dann am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 17.00 Uhr, ein 32-jäh­ri­ger Mann. Auch er wur­de vom auf­merk­sa­men Detek­tiv in einem Kauf­haus in der Bam­ber­ger Innen­stadt dabei beob­ach­tet, wie er zwei Fla­schen Par­fum für knapp 216 Euro steh­len woll­te und anschlie­ßend flüch­te­te. Auch er konn­te von der Poli­zei in Tat­ort­nä­he in Emp­fang genom­men wer­den und muss mit einer Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls rechnen.

36-Jäh­ri­ger beschä­digt gepark­tes Auto

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 20.15 Uhr, warf in der Gar­ten­stadt ein 36-jäh­ri­ger Mann Gegen­stän­de aus einem Fen­ster und beschä­dig­te hier­bei einen gepark­ten wei­ßen Citro­en. Durch die Del­len im Pkw ist Sach­scha­den von etwa 800 Euro ent­stan­den, wes­halb sich der Mann wegen Sach­be­schä­di­gung ver­ant­wor­ten muss.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Kle­ber­stra­ße wur­de am Mitt­woch­abend, kurz nach 19.00 Uhr, eine Mer­ce­des-Fah­re­rin dabei beob­ach­tet, wie sie gegen einen Nis­san-Pkw stieß, der dort in einer Park­bucht abge­stellt war. Obwohl die 58-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­che­rin Sach­scha­den von etwa 1000 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te sie von der Unfall­stel­le, konn­te aber auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens schnell von der Poli­zei ermit­telt wer­den. Sie muss sich wegen Unfall­flucht verantworten.

Unbe­kann­ter Auto­fah­rer belei­digt und nötigt Mazda-Fahrer

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 21.10 Uhr, kam es auf dem Ber­li­ner Ring, zwi­schen einem Gar­ten­cen­ter und einer dor­ti­gen Fuß­gän­ger­brücke, in Fahrt­rich­tung Hall­stadt, zu einem Vor­fall zwi­schen einem unbe­kann­ten Auto­fah­rer und einem Maz­da-Fah­rer, weil die­ser von der lin­ken auf die rech­te Fahr­spur wech­sel­te und ver­gaß zu blin­ken. Dies nahm der Fah­rer eines creme­far­bi­gen VW Lupo zum Anlass, den Auto­fah­rer zu ver­fol­gen und droh­te ihm mit einer Beschä­di­gung an sei­nem Fahr­zeug und belei­dig­te ihn auch noch. Der Täter war etwa 30 Jah­re alt, ca. 180 cm groß, süd­län­di­sche Erschei­nung, dick­li­che Figur, hat­te schwarz/​braune Haa­re, trug eine Bril­le, einen Voll­bart und eine Basecap.

Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben und nähe­re Anga­ben zum Auto­fah­rer machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei fin­det bei 22-Jäh­ri­gen Rausch­gift, eine PTB-Waf­fe und Baustellenschilder

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend wur­de im Land­kreis Bam­ber­ger ein 22-jäh­ri­ger Mann von der Poli­zei auf­ge­sucht, weil sein Füh­rer­schein beschlag­nahmt wer­den soll­te. Beim Ein­tref­fen der Beam­ten zeig­te sich der jun­ge Mann sicht­lich ner­vös und zeig­te den Poli­zi­sten zunächst ein fal­sches Zim­mer. Im Kel­ler wur­den dann die Beam­ten aller­dings fün­dig. Dort kamen auch Mari­hua­na, Rausch­kräu­ter, eine nicht ord­nungs­ge­mäß ver­schlos­se­ne PTB-Waf­fe mit Muni­ti­on, Bau­stel­len­schil­der und ein Schlag­ring zum Vor­schein, was sicher­ge­stellt wur­de. Der jun­ge Mann muss sich wegen ver­schie­de­ner Delik­te straf­recht­lich verantworten.

Asyl­be­wer­ber belei­digt Bewohnerin

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, kurz vor 01.00 Uhr, wur­de die Poli­zei in die Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft in den Bam­ber­ger Osten geru­fen. Grund hier­für war, dass ein 19-jäh­ri­ger Mann eine Mit­be­woh­ne­rin mas­siv bedroh­te und auch noch belei­dig­te. Auch gegen­über dem Sicher­heits­dienst zeig­te sich der Mann unein­sich­tig und aggres­siv, wes­halb er in Gewahr­sam genom­men wer­den muss­te. Zudem stand er unter Alko­hol­ein­fluss, er brach­te es bei einem Test auf 0,52 Pro­mil­le. Der Mann muss sich wegen Bedro­hung und Belei­di­gung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Rei­fen­ste­cher in der Wil­helm-Hög­ner-Stra­ße unterwegs

HALL­STADT. Ein Unbe­kann­ter trieb zwi­schen Mon­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, und Diens­tag­mor­gen in der Orts­stra­ße Wil­helm-Hög­ner-Stra­ße sein Unwe­sen und zer­stach Rei­fen an ins­ge­samt 4 Anhängern.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Land­kreis­po­li­zei, Tel. 0951/9129–310.

Kol­li­si­on mit Blechschaden

HIRSCHAID. Glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben zwei Fahr­zeug­füh­rer bei einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ereig­ne­te. Aus der Josef­stra­ße woll­te eine 66-jäh­ri­ge Mer­ce­des-Fah­re­rin in die Maxi­mi­li­an­stra­ße ein­fah­ren und über­sah dabei den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, BMW, eines 21-Jäh­ri­gen. Es kam zum Zusam­men­stoß, bei dem ins­ge­samt Blech­scha­den von ca. 5.000 Euro entstand.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Im Voll­rausch über die Autobahn

Hall­stadt. Nach einer vor­an­ge­gan­gen Mit­tei­lung über einen auf­fäl­lig fah­ren­den Holz­trans­port auf der A 73, konn­te am Mitt­woch­mit­tag der 42jährige Fah­rer eines mit Holz­stäm­men bela­de­nen Sat­tel­zugs, im Ein­fahrts­be­reich am Park­platz Zücks­hu­ter Forst, Fahrt­rich­tung Süden, von einer Strei­fe der Auto­bahn­po­li­zei ange­trof­fen wer­den. Der Brum­mi-Fah­rer war deut­lich erkenn­bar betrun­ken und konn­te sich wäh­rend der Kon­trol­le kaum noch auf den Bei­nen hal­ten. Der Grund hier­für dürf­te in den fast vier Pro­mil­le Alko­hol lie­gen, die ein Atem­al­ko­hol­test ergab. Der Sat­tel­zug wur­de durch einen Abschlepp­dienst ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Nach Blut­ent­nah­me und Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins wur­de der Mann in Gewahr­sam genom­men und in einem Haft­raum unter­ge­bracht. Die Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr folgt.

Eis­plat­te segelt in Frontscheibe

Eggols­heim. Vom Dach eines vor­aus­fah­ren­den Opel löste sich am Mitt­woch­nach­mit­tag auf der A73, Fahrt­rich­tung Nor­den, eine Eis­plat­te und traf die Front­schei­be eines dahin­ter fah­ren­den Seat, der von einem 32jährigen gesteu­ert wur­de. Die 51jährige Fah­re­rin konn­te anhand des amt­li­chen Kenn­zei­chens ermit­telt wer­den. Auf sie kom­men nun ein Buß­geld und ein Punkt in Flens­burg zu.

Trotz Fahr­ver­bot gefahren

Eggols­heim. Obwohl gegen ihn ein rechts­kräf­ti­ges Fahr­ver­bot bestand, setz­te sich am Mitt­woch­vor­mit­tag ein 24jähriger an das Steu­er sei­nes BMW, wie sich bei einer Kon­trol­le durch Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei auf der A 73, am Park­platz Reg­nitz­tal-West, her­aus­stell­te. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und der Füh­rer­schein für die Dau­er des Fahr­ver­bots in Ver­wah­rung genom­men. Der jun­ge Mann erhält zudem eine Straf­an­zei­ge wegen Fah­ren trotz Fahrverbots.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

E‑Bike am Zaun abgelegt

Ein unver­sperr­tes E‑Bike fiel am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen einem Zei­tungs­aus­trä­ger in der Justus-Lie­big-Stra­ße auf.

Nach­dem es dort über einem Zaun hing, teil­te er den Fund der Poli­zei mit. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten stell­ten das schwar­ze E‑Bike der Mar­ke Pro­phe­te sicher und brach­ten es zur PI Bay­reuth-Stadt. Der Eigen­tü­mer kann sich dort mel­den und sein Fahr­zeug gegen einen ent­spre­chen­den Nach­weis in Emp­fang neh­men. Mög­li­cher­wei­se war das E‑Bike kurz vor­her ent­wen­det oder unbe­rech­tigt benutzt wor­den. Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls gegen Unbe­kannt wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Nah­rungs­mit­tel geklaut

GRÄ­FEN­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de eine 39-Jäh­ri­ge in einem Ver­brau­cher­markt bei einem Laden­dieb­stahl ertappt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ermit­telt nun gegen sie.

Gegen 14.45 Uhr beob­ach­te­te ein Ange­stell­ter eines Ein­kauf­mark­tes in der Stra­ße „Am Schön­feld“ die Dame, als die­se ver­schie­de­ne Nah­rungs­mit­tel in ihrem Korb unter eine Ein­kaufs­ta­sche depo­nier­te. Als die Frau dann das Geschäft ohne die Waren zu bezah­len ver­ließ, sprach sie der Ange­stell­te an. Die Die­bin räum­te die Tat ein und über­gab die Lebens­mit­tel im Wert von 10 Euro wie­der an den Besit­zer. Gegen sie ermit­telt nun die Poli­zei Eber­mann­stadt wegen des Ver­dachts des Ladendiebstahls.

Durch Strom­schlag leicht verletzt

EBER­MANN­STADT. Bei Arbei­ten an einem Strom­ver­tei­ler­ka­sten erlitt am Mitt­woch­mor­gen ein 28-Jäh­ri­ger Elek­tri­ker einen Strom­schlag. Ret­tungs­kräf­te brach­ten den Mann in ein Krankenhaus.

Gegen 10 Uhr woll­te der Mann eine Strom­lei­tung der Ver­tei­lungs­an­la­ge zuschal­ten. Hier­bei bra­chen ein Pla­stik­griff und die dazu­ge­hö­ri­ge Schutz­vor­rich­tung ab. Der Arbei­ter geriet mit sei­ner Hand in den Strom­kreis und erlitt einen Strom­schlag. Ret­tungs­kräf­te brach­ten ihn in ein Kran­ken­haus, wo er näher unter­sucht wird. Augen­schein­lich wur­de er aber nur leicht ver­letzt. Die Poli­zei Eber­mann­stadt ermit­telt, wie es zu dem Unfall­ge­sche­hen kom­men konnte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

FORCH­HEIM. Am Mitt­woch­vor­mit­tag stürz­te eine 20-jäh­ri­ge Rei­te­rin vom Pferd, als die­ses sich auf dem Rad­weg ent­lang der B470 erschreck­te. Die jun­ge Frau wur­de vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht und hat­te sich glück­li­cher­wei­se nur leicht an der Hüf­te ver­letzt. Das Pferd selbst galop­pier­te zurück zum Stall und muss­te nicht ein­fan­gen werden.

FORCH­HEIM. Leich­te Prel­lun­gen und 500,– Euro Sach­scha­den waren die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ereig­ne­te. Als ein 17-jäh­ri­ger Fah­rer eines Klein­kraft­rads von der Theo­dor-Heuss-Allee in die Eisen­bahn­stra­ße abbie­gen woll­te, ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug. Er wur­de leicht ver­letzt ins Kli­ni­kum verbracht.

Unfall­fluch­ten

FORCH­HEIM. Am Mitt­woch­abend zwi­schen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr befuhr ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Büg­stra­ße und kol­li­dier­te zunächst mit dem lin­ken Außen­spie­gel eines 5er-BMW und anschlie­ßend mit einem wei­te­ren Spie­gel eines Fiat Pun­to. Nach kur­zer Recher­che, wem die Fahr­zeu­ge gehö­ren, setz­te er sei­ne Fahrt jedoch fort ohne sei­nen gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher nach­zu­kom­men. Es könn­te sich bei dem Fahr­zeug um einen blau­en oder schwar­zen Klein­trans­por­ter oder Kom­bi der Mar­ke „Mer­ce­des“ han­deln. Eine Per­so­nen­be­schrei­bung konn­te jedoch nicht erfol­gen. Wer konn­te einen sol­chen Vor­fall beob­ach­ten? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel.: 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

FORCH­HEIM. Bereits in der Zeit von Sams­tag, 28.11.2020, ca. 22:00 Uhr bis zum Sonn­tag­mor­gen, den 29.11.2020 ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb in der Reg­nitz­stra­ße ein vor dem Anwe­sen abge­stell­tes Fahr­rad. Die­ses schwarz-wei­ße Her­ren­rad der Mar­ke KTM hat­te blaue Rei­fen. Der Täter ließ vor Ort ledig­lich das durch­trenn­te Fahr­rad­schloss zurück. Wer sachd