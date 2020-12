Nur noch weni­ge Tage bis Weih­nach­ten, dem Fest der Lie­be und auch dem Fest, an dem man sei­ne Lieb­sten mit einem klei­nen und auch grö­ße­ren Geschenk über­ra­schen möch­te. Schen­ken macht Freu­de, vor allem, wenn man damit den hei­mi­schen Ein­zel­han­del unter­stützt. Denn der ist von den Ein­schrän­kun­gen durch die Coro­na-Pan­de­mie in beson­de­rem Maße getrof­fen. Sin­ken­den Umsät­zen sowie der Kon­kur­renz durch den Online-Han­del zu kämp­fen machen vor allem in der anson­sten umsatz­stärk­sten Zeit vor Weih­nach­ten zu schaffen.

Neu­es Lokal­han­del-Por­tal der Wirtschaftsförderung

Die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Bam­berg unter­stützt daher den sta­tio­nä­ren Ein­zel­han­del im Land­kreis und stellt die­sen mit sei­nen beson­de­ren Ange­bo­ten in einer digi­ta­len Kar­te dar. Sie ver­fü­gen über einen eige­nen Online­shop? Sie bie­ten einen Liefer‑, Abhol- oder Ver­sand­ser­vice? Bei Ihnen gibt es Gut­schei­ne oder Fairtra­de-Pro­duk­te? Bei Ihnen kön­nen Pro­duk­te sogar nach­ge­füllt wer­den? Oder Sie ver­fü­gen über einen bar­rie­re­frei­en Zugang? Dann soll­ten Sie unbe­dingt mit Ihrem Geschäft in dem neu­en „Lokal­han­del-Por­tal“, das gera­de auf­ge­baut wird, ver­tre­ten sein.

Sie möch­ten Ihren Laden eintragen?

Wenn Sie Inter­es­se haben, Ihre Ange­bo­te trans­pa­rent zu machen und kosten­los mit einem Unter­neh­mens­ein­trag in der digi­ta­len Kar­te prä­sent zu sein, fül­len Sie ein­fach den kur­zen Fra­ge­bo­gen aus: http://​bit​.ly/​A​b​f​r​a​g​e​-​l​i​e​f​e​r​s​e​r​v​ice

Lokal­han­del – digi­ta­le Landkarte

Unser Por­tal befin­det sich der­zeit noch im Auf­bau. Es wird sich aber an unser bereits bestehen­des Lie­fer- und Abhol­ser­vice-Por­tal der Gastro­no­mie (www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​l​o​k​a​l​k​u​e​che) anleh­nen. Unter www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​l​o​k​a​l​h​a​n​del fin­den Kun­den dem­nächst einen Über­blick über Ein­zel­han­dels­be­trie­be im Land­kreis Bam­berg, die einen beson­de­ren Mehr­wert bieten.