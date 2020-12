Höchstadt (ha) – Die Ver­ant­wort­li­chen der For­tu­na Kul­tur­fa­brik pla­nen bereits für die Zeit “nach Coro­na”. So will man bereits – unab­hän­gig von der Ent­wick­lung der Coro­na-Hygie­ne­vor­schrif­ten – die Mei­nung der Besu­cher des Höchstadter Alt­stadt­fe­stes zum The­ma “Musik­pro­gramm” auf­neh­men. Zu die­sem Zweck hat man nun eine Umfra­ge gestar­tet um den Musik­ge­schmack zu eru­ie­ren und in die genaue­ren Pla­nun­gen ein­stei­gen zu kön­nen. Die Orga­ni­sa­to­ren der Umfra­ge bit­ten daher den anhän­gi­gen Fra­ge­bo­gen aus­zu­fül­len und ent­spre­chend den Anga­ben auch wie­der zurückzusenden.

Umfra­ge_Alt­stadt­fest-Musik­pro­gramm­pdf