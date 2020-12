Wie jedes Jahr nut­zen die Ver­kehrs­be­trie­be den deutsch­land­wei­ten Fahr­plan­wech­sel, um ihr Ange­bot und den Betrieb zu opti­mie­ren und ihre Fahr­plä­ne an die Nach­fra­ge der Fahr­gä­ste anzu­pas­sen. So auch in Bam­berg: hier müs­sen sich die Fahr­gä­ste heu­er abge­se­hen von eini­gen gering­fü­gi­ge Anpas­sun­gen an den Abfahrts­zei­ten auf kei­ne gro­ßen Ände­run­gen ein­stel­len. Hin­ter­grund dafür ist vor allem die Ver­ein­heit­li­chung der Fahr­zei­ten auf den ver­schie­de­nen Linien.

Wor­auf Fahr­gä­ste jedoch ein Augen­merk haben soll­ten, sind die Abfahrts­po­si­tio­nen der Bus­se am Zen­tra­len Omni­bus­bahn­hof (ZOB).

Die Anpas­sun­gen im Einzelnen:

Auf den Lini­en 910 und 913 haben die Stadt­wer­ke Bam­berg den Fahr­plan­wech­sel bereits am 14. Novem­ber voll­zo­gen. Nach Ende der Bau­ar­bei­ten in der St-Getreu-Stra­ße sind die Lini­en zur „alten“ Lini­en­füh­rung im Bereich Michels- und Jakobs­berg zurückgekehrt.

Was die Schul­bus­se betrifft, so passt der Bam­ber­ger Ver­kehrs­be­trieb die Lini­en 908 und 912 sowie die Linie 909 und 930 an die ver­än­der­te Nach­fra­ge an: 2 Die Schul­bus­fahrt der Linie 908, die mit­tags bis­her über Süd­west nach Ste­gau­rach gefah­ren ist, endet künf­tig auf­grund der gerin­gen Nach­fra­ge bereits an der Hal­te­stel­le „König-Kon­rad-Stra­ße“. Schü­ler, die nach Debring wol­len, neh­men die Linie 912.

Die Schul­fahrt der Linie 912, die bis­her um 7.08 Uhr an der Hal­te­stel­le „Aurach­tal Apo­the­ke“ gestar­tet ist, beginnt künf­tig um 7.09 Uhr an der Hal­te­stel­le „Kreuz am Wei­her“. Wer die Hal­te­stel­le „Aurach­tal Apo­the­ke“ nutzt, kann den Bus der Linie 912 um 7.05 Uhr nehmen.

Wegen der hohen Nach­fra­ge star­tet die Ver­stär­ker­fahrt ab Maria- Warth-Schulen/P+R Hein­richs­damm Rich­tung ZOB künf­tig mit­tags bereits um 13 Uhr ab der Wendeschleife.

Am ZOB ändern sich mit dem Fahr­plan­wech­sel am 13. Dezem­ber die Abfahrts­po­si­tio­nen der Stadt­bus­li­ni­en 902, 904, 907, 911, 914, 915, 916, 917 und 927. Über die neu­en Posi­tio­nen infor­mie­ren die Stadt­wer­ke vor Ort und auf Ihrer Internetseite.

Die Fahr­plä­ne aller Lini­en sind auf www​.vgn​.de zu fin­den. Die gedruck­te Ver­si­on ist ab 7. Dezem­ber vor dem Haupt­ein­gang des Rat­hau­ses am ZOB erhält­lich. Aus­kunft gibt außer­dem die VGN App.

Hier kön­nen sich Fahr­gä­ste die nächst­mög­li­che Ver­bin­dung anzei­gen las­sen, Abwei­chun­gen vom Fahr­plan ein­se­hen und sich mit einem Klick das pas­sen­de Ticket besorgen.

Über aktu­el­le und kurz­fri­sti­ge Abwei­chun­gen vom Fahr­plan infor­mie­ren die Stadt­wer­ke Bam­berg auf ihrer Inter­net­sei­te unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​bus. Hier fin­den Fahr­gä­ste auch Infor­ma­tio­nen zu Ände­run­gen, die im Zusam­men­hang mit den Coro­na-Rege­lun­gen ste­hen. So ent­fal­len aktu­ell auf­grund der Schlie­ßung der Gastro­no­mie eini­ge Nachtfahrten.