Vor­ge­zo­ge­ne Par­tie am Sonn­tag zwi­schen Frank­furt und Frei­burg – Bad Tölz zu Gast bei den Bay­reuth Tigers am 19.12.

Für die ver­scho­be­nen Par­tien der Töl­zer Löwen und Bie­tig­heim Stee­lers konn­ten nach Rück­spra­che mit allen Betei­lig­ten neue Ter­mi­ne fest­ge­legt werden.

Die Bie­tig­heim Stee­lers emp­fan­gen am Sonn­tag, 21. Febru­ar 2021 um 17:00 Uhr die Dresd­ner Eis­lö­wen. Das Aus­wärts­spiel der Schwa­ben beim EV Lands­hut fin­det am Diens­tag, 19. Janu­ar 2021 statt. Spiel­be­ginn ist 19:30 Uhr.

Die Töl­zer Löwen tref­fen am Mitt­woch, 16. Dezem­ber 2020 um 19:30 Uhr auf den EC Bad Nau­heim. Am Diens­tag, 12. Janu­ar 2021 emp­fängt der EHC Frei­burg um 19:30 Uhr die Löwen und eine Woche spä­ter reist die Mann­schaft aus Bad Tölz zu den Bay­reuth Tigers. Spiel­be­ginn am 19. Janu­ar 2021 ist um 20 Uhr.

Nach den coro­nabe­ding­ten Spiel­ver­le­gun­gen, die auch Frank­furt und Frei­burg betref­fen, haben die Ver­ant­wort­li­chen bei­der Clubs schnell reagiert und sich über eine vor­ge­zo­ge­ne Par­tie geeinigt.

Nach Abspra­che mit den bei­den Clubs wird des­halb eine Spiel­ver­le­gung vom 11. Spiel­tag vor­ge­nom­men. Somit wird das Duell zwi­schen Frank­furt und Frei­burg vom 11. Dezem­ber auf die­sen Sonn­tag, 29. Novem­ber um 18:30 Uhr vorverlegt.

Neue Ter­mi­ne der DEL2 im Überblick: