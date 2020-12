Machen Sie mit bei unse­rer Wün­sche­baum-Akti­on für durch Coro­na wirt­schaft­lich geschwäch­te Familien!

Und so geht´s:

1. Kin­der­wün­sche (bis max. 20,- €) an E‑Mail Adres­se: christkind@​hoechstadt.​de sen­den. (Ein­sen­de­schluss 18.12.2020, 12 Uhr)

2. Unse­re klei­nen Weih­nachts­wich­tel hän­gen die Wunsch­kar­ten aus­ge­füllt an den Weih­nachts­baum am Marktplatz.

3. Bür­ger kön­nen sich eine Kar­te neh­men und den Wunsch erfüllen.

4. Das Geschenk in der Tou­rist-Info abgeben.

5. Über­ga­be der Geschen­ke an die Kin­der am 23.12.2020 um 15.00 Uhr in der Tourist-Info.