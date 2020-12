Tra­di­tio­nel­les VR Bank-Weih­nachts­kon­zert fin­det online statt

Tra­di­tio­nell ver­an­stal­tet die VR Bank Bam­berg zusam­men mit Kir­chen­mu­sik­di­rek­to­rin Ingrid Kas­per ein gro­ßes Weih­nachts­kon­zert in der St. Ste­phans­kir­che in Bam­berg. Coro­na-bedingt kann die Ver­an­stal­tung die­ses Jahr nicht mit Gästen vor Ort statt­fin­den. Die VR Bank Bam­berg bie­tet das 37. Weih­nachts­kon­zert daher als kosten­lo­sen Live­stream an.