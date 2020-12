Auch in die­sem Jahr dür­fen sich die Mit­ar­bei­ter sowie die Besu­cher des Land­rats­am­tes über einen lie­be­voll geschmück­ten Weih­nachts­baum der Lebens­hil­fe für Men­schen mit Behin­de­rung Stadt und Land­kreis Hof e.V. freu­en. Bereits seit eini­gen Jah­ren pfle­gen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Schu­le am Lin­den­bühl die schö­ne Tra­di­ti­on, in der Vor­weih­nachts­zeit den Weih­nachts­baum des Land­rats­am­tes mit selbst gestal­te­tem Schmuck zu deko­rie­ren. In die­sem Jahr haben dies zehn Schü­ler der Berufs­schul­stu­fe über­nom­men und Ster­ne aus Holz gesägt, geschlif­fen und gebohrt. Land­rat Dr. Oli­ver Bär zeig­te sich ein­mal mehr begei­stert von der Arbeit der Schü­ler und bedank­te sich herz­lich für die Gestal­tung des Baumes.