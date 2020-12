Mit zahl­rei­chen Spon­so­ring- und Spen­den­ak­ti­vi­tä­ten unter­stützt die Spar­kas­se Forch­heim seit ihrer Grün­dung unter­schied­lich­ste Pro­jek­te. Mit dem “Frei­ZAHL­tag” för­dert die Spar­kas­se Forch­heim aus fester Über­zeu­gung zusätz­lich Pro­jek­te, die den Men­schen in Stadt und Land­kreis Forch­heim am Her­zen liegen.

Auch in die­sem Jahr konn­ten sich regio­na­le Ver­ei­ne beim Frei­ZAHL­tag, den die Spar­kas­se Forch­heim in Koope­ra­ti­on mit Radio Bam­berg aus­rich­tet, bewer­ben, voten und gewin­nen. Zahl­rei­che Ver­ei­ne haben im Zeit­raum vom 18. Sep­tem­ber bis 30. Okto­ber 2020 ihre Bewer­bung ein­ge­reicht, um ins Ren­nen um die Finanz­sprit­ze für einen guten Zweck im Land­kreis Forch­heim zu gehen. Die Spen­den­ak­ti­on war ein vol­ler Erfolg und die Spar­kas­se Forch­heim spen­det ins­ge­samt 4.000 EUR an sie­ben Ver­ei­ne in der Region.

Die glück­li­chen Gewinner

Jeden Frei­tag wur­den die Gewin­ner­ver­ei­ne von Radio Bam­berg in „Per­fekt geweckt“ über­rascht. Zu den glück­li­chen Gewin­nern zäh­len die Ver­ei­ne Was­ser­wacht Orts­grup­pe Forch­heim e.V., der För­der­ver­ein Sani­täts­be­reit­schaft Forch­heim Ofr. e.V., die BRH Ret­tungs­hun­de­staf­fel Forch­heim e.V., die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pautz­feld e.V., der För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim e.V. und der För­der­ver­ein der Grund­schu­le Forch­heim Reuth e.V., die jeweils 500 EUR für Ihre Ver­eins­kas­se gewon­nen haben.

Der Gewin­ner vom letz­ten Frei­ZAHL­tag, die Was­ser­wacht Eber­mann­stadt des BRK Kreis­ver­band Forch­heim, erhält eine Finanz­sprit­ze von 1.000 EUR für sei­ne Ver­eins­kas­se. „Wir freu­en uns, dass wir mit dem Frei­ZAHL­tag die Ver­ei­ne unse­rer Regi­on unter­stüt­zen kön­nen. Durch die­se beson­de­re Spen­den­ak­ti­on gestal­ten wir als Insti­tut für alle Bür­ger in Stadt und Land­kreis Forch­heim auf die­se Wei­se das Leben vor Ort aktiv mit“, resü­miert Dr. Mai­er, Vor­stand der Spar­kas­se Forch­heim, die gelun­ge­ne Spendenaktion.