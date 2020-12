In Münch­berg lau­fen der­zeit die vor­be­rei­ten­den Maß­nah­men für die Erwei­te­rung der Kli­nik. Dazu wur­de in der ver­gan­ge­nen Woche das Por­tal der ehe­ma­li­gen Park­schu­le aus­ge­baut. Die­ses soll spä­ter in Kli­ni­knä­he wie­der­auf­ge­baut werden.

Um im Som­mer näch­sten Jah­res mit dem ersten Bau­ab­schnitt der Kli­ni­ker­wei­te­rung begin­nen zu kön­nen, soll die Park­schu­le noch in die­sem Jahr abge­bro­chen wer­den. Das Gebäu­de ist stark sanie­rungs­be­dürf­tig und daher für die Öffent­lich­keit seit län­ge­rem nicht mehr zugänglich.

Um den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern von Münch­berg sowie Inter­es­sier­ten im Vor­feld des Abbruchs den­noch einen Ein­blick in die ehe­ma­li­ge Schu­le zu gewäh­ren, wur­de nun ein Film angefertigt:

Die­sen fin­den Sie, eben­so wie eine Info-Bro­schü­re rund um die Erwei­te­rungs­maß­nah­men sowie Live-Bil­der der Bau­stel­len­ka­me­ra auf unse­rer Info­sei­te zur Kli­nik-Erwei­te­rung in Münch­berg unter https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​k​l​i​n​i​k​-​m​u​e​n​c​h​b​e​rg/

Infor­ma­tio­nen zur Bür­ger­be­tei­li­gung hin­sicht­lich der Aus­gleichs­flä­chen für den Stadt­park fin­den Sie auf der Home­page der Stadt Münch­berg unter https://​www​.muench​berg​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​u​s​g​l​e​i​c​h​s​f​l​a​e​c​he/. Ein­blicke in die Bau­leit­pla­nung erhal­ten Sie unter https://​www​.muench​berg​.de/​b​u​e​r​g​e​r​s​e​r​v​i​c​e​/​s​t​a​d​t​b​a​u​a​m​t​/​b​a​u​l​e​i​t​p​l​a​n​u​ng/