Die Errich­tung von Impf­zen­tren bis zum 15.12.2020 stellt die Kreis­ver­wal­tungs-behör­den in Bay­ern vor eine glei­cher­ma­ßen kom­ple­xe wie auch her­aus­for­dern­de Auf­ga­be. Wie bereits bei der Errich­tung der Test­zen­tren, arbei­ten Stadt und Land­kreis Bay­reuth auch bei der Kon­zep­ti­on der Impf­zen­tren eng zusam­men. Nach­dem die Stadt Bay­reuth die Feder­füh­rung beim Betrieb des Test­zen­trums inne­hat, wird der Land­kreis Bay­reuth den Betrieb der Impf­zen­tren – selbst­ver­ständ­lich in enger Abstim­mung mit der Stadt Bay­reuth – pla­nen und durch­füh­ren. Die Errich­tung der Impf­zen­tren unter­liegt einem äußerst dyna­mi­schen Pro­zess, der durch sich wan­deln­de Vor­ga­ben sowie durch sich in der fort­schrei­ten­den Pla­nung erge­ben­de Her­aus­for­de­run­gen bestimmt ist. Aktu­ell kann daher noch nicht zu allen rele­van­ten Aspek­ten gesi­cher­te Aus­kunft erteilt werden.

Für die Bevöl­ke­rung in Stadt und Land­kreis Bay­reuth wer­den zwei Impf­zen­tren betrie­ben wer­den, die in der Turn­hal­le II der Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le sowie im soge­nann­ten Ärz­te­haus an der Sana Kli­nik unter­ge­bracht sein wer­den. Par­al­lel hier­zu ertüch­tigt die Stadt Bay­reuth die Sport­hal­len am Stadt­bad, um gege­be­nen­falls für einen stark anstei­gen­den Impf­be­darf gerü­stet zu sein. Die nöti­gen Umbau-maß­nah­men haben an allen drei Orten bereits begon­nen und kön­nen zeit­nah abge­schlos­sen werden.

Es ist geplant, in der Impf­sta­ti­on an der Joha­nes-Kep­ler-Real­schu­le zwei Impf­stra­ßen zu betrei­ben, die im Zwei-Schicht-Betrieb in je vier­stün­di­gen Slots betrie­ben wer­den sol­len. An der Sana-Kli­nik Peg­nitz soll ein vier­stün­di­ger Slot vor­ge­hal­ten wer­den. Über die genau­en Moda­li­tä­ten (z. B. expli­zi­te Öff­nungs­zei­ten, genaue Abfol­gen im Impf­zen­trum) kann auf­grund noch aus­ste­hen­der Pla­nungs­fak­to­ren der­zeit noch kei­ne Aus­kunft gege­ben wer­den. Hier­zu wer­den wir uns bald­mög­lichst aktiv an die Öffent­lich­keit wenden.

Gro­ßer Ein­satz der Mitarbeiter

Die Errich­tung und der Betrieb der Impf­zen­tren stel­len gera­de auch in per­so­nel­ler Hin­sicht eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den dar. Zur Bewäl­ti­gung die­ser Auf­ga­be müs­sen nahe­zu alle Fach­be­rei­che in gro­ßem Umfang ein­ge­bun­den wer­den. Dies reicht von der Beschaf­fung über den Auf­bau einer taug­li­chen IT-Infra­struk­tur bis hin zu kon­kre­ten bau­li­chen Arbei­ten vor Ort. Damit fällt ins­ge­samt ein erheb­li­cher Mehr­auf­wand für die betrof­fe­nen Mit­ar­bei­ter an, der zudem neben dem übli­chen Tages­ge­schäft zu bewerk­stel­li­gen ist.

Per­so­nal in den Impfzentren

Vor die­sem Hin­ter­grund liegt es auf der Hand, dass der lang­fri­sti­ge Betrieb der Impf­zen­tren nicht voll­um­fäng­lich und dau­er­haft aus dem Stamm­per­so­nal des Land­rats­am­tes gestemmt wer­den kann. Zwar sol­len die zen­tra­len Pla­nungs- und Kon­troll­auf­ga­ben wei­ter­hin von Mit­ar­bei­tern des Land­rats­am­tes Bay­reuth über­nom­men wer­den, die aus­füh­ren­den Auf­ga­ben in den Impf­zen­tren aber müs­sen hin­ge­gen vor­wie­gend mit exter­nem Per­so­nal abge­deckt wer­den. Neben dem medi­zi­ni­schen Per­so­nal (Ärz­te, MTA, etc.) sind auch meh­re­re Ver­wal­tungs­kräf­te zur Auf­recht­erhal­tung des Betriebs der Impf­zen­tren (Auf­nah­me von Pati­en­ten, Daten­pfle­ge, etc.) erfor­der­lich. Der per­so­nel­le Mehr­be­darf wird der­zeit von der Per­so­nal­stel­le des Land­rats­am­tes Bay­reuth geprüft und organisiert.

Ärzt­li­che Begleitung

Als koor­di­nie­ren­der Arzt wird – wie bereits wäh­rend der Kata­stro­phen­zeit bewährt – Herr Dr. Wirth bestellt wer­den. Sein Auf­ga­ben­spek­trum umfasst unter ande­rem die anspruchs­vol­le Auf­ga­be der Koor­di­na­ti­on der Impf­kon­tin­gen­te, um eine punkt­ge­naue Ver­sor­gung mit Impf­stof­fen sicher­zu­stel­len. Neben den Ärz­ten des Gesund­heits­am­tes ste­hen sei­tens des Kli­ni­kums Bay­reuth Herr Dr. Bol­lin­ger und von der Sana-Kli­nik Peg­nitz Herr Dr. Birn­mey­er für medi­zi­ni­sche Belan­ge sowie kon­zep­tio­nel­le und infek­tio­lo­gi­sche Pla­nungs­fra­gen zur Verfügung.

Tele­fo­ni­sche Terminvergabe

Die Ter­min­ver­ga­be soll über eine gemein­sa­me Tele­fon-Hot­line für Stadt und Land­kreis Bay­reuth erfol­gen, um eine fle­xi­ble und bedarfs­ge­rech­te Zutei­lung der zu imp­fen­den Per­so­nen an die jewei­li­ge Impf­sta­ti­on zu gewähr­lei­sten. Die mit die­ser Auf­ga­be betrau­ten Mit­ar­bei­ter, eben­falls von außer­halb, sol­len im Land­rats­amt Bay­reuth unter­ge­bracht wer­den, um auf kur­zem Wege instru­iert wer­den zu können.