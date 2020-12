Zum Auf­takt mit einem Adventskalender

Die Coro­na-Pan­de­mie hat auch Aus­wir­kun­gen auf die UBTak­tu­ell: Eine gedruck­te Aus­ga­be wird es ange­sichts des nahe­zu lee­ren Cam­pus zumin­dest in die­sem Seme­ster nicht geben. Um aber wei­ter­hin Stu­die­ren­de, Mit­ar­bei­ten­de, For­schen­de und Freun­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth über das Gesche­hen an der Uni­ver­si­tät zu infor­mie­ren, hat die UBTak­tu­ell ab heu­te eine eige­ne zwei­spra­chi­ge Web­site: https://​www​.ubtak​tu​ell​.uni​-bay​reuth​.de/.

Das Redak­ti­ons­team der UBTak­tu­ell – Mitarbeiter*innen der Abtei­lung Pres­se, Mar­ke­ting und Kom­mu­ni­ka­ti­on – kura­tiert die Bei­trä­ge zahl­rei­cher Autor*innen vom Cam­pus und berich­tet sel­ber, was geschieht, wer neu ist an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, mit wel­chen (For­schungs-) Pro­jek­ten sich die Men­schen hier beschäf­ti­gen. Auch die Web­site der UBTak­tu­ell hat Res­sorts: Cam­pus­le­ben, Inter­na­tio­na­les, Kunst & Kul­tur, For­schung, Stu­di­um & Leh­re, Stadt & Uni­ver­si­tät und Ser­vice geben Ori­en­tie­rung, Hash­tags zei­gen auf den ersten Blick, was gera­de wich­tig ist. Und bis zum 24. Dezem­ber steht auf ubtak​tu​ell​.uni​-bay​reuth​.de ein Advent­ka­len­der – es lohnt sich, jeden Tag ein­mal vorbeizuschauen.