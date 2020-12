Auf­grund der neu­en 9. Baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung gilt in Coburg in den fol­gen­den Berei­chen ab heu­te eben­falls die Mas­ken­pflicht: Groß­park­platz Ketschenanger…

Coburg: “24 Tür­chen vol­ler Vor­freu­de”

Weih­nach­ten steht vor der Tür: In genau 24 Tagen kommt das Christ­kind. Das ist heu­er genau­so wie in all den…