BHS Cor­ru­ga­ted erwei­tert in Zusam­men­ar­beit mit groupXS sein digi­ta­les Pro­dukt-Port­fo­lio um eine inno­va­ti­ve Instandhaltungslösung

Mit “Reportheld” von groupXS erwei­tert die BHS Cor­ru­ga­ted Maschi­nen- und Anla­gen­bau GmbH ihr digi­ta­les Pro­dukt­port­fo­lio zur Pla­nung, mobi­len Bear­bei­tung und Doku­men­ta­ti­on von Instand­hal­tungs­auf­ga­ben für die Well­pap­pen­in­du­strie. Modu­le zur Anla­gen­ver­wal­tung, Ein­satz­pla­nung und Ersatz­teil­ver­wal­tung stei­gern die Ver­füg­bar­keit und Pro­duk­ti­vi­tät von Well­pap­pen­an­la­gen und Einzelmaschinen.

Mit einer mobi­len Platt­form zur intel­li­gen­ten Pla­nung und Durch­füh­rung von War­tungs- und Instand­hal­tungs­auf­ga­ben baut die BHS Cor­ru­ga­ted Maschi­nen- und Anla­gen­bau GmbH ihr „iCorr® Uni­ver­sum“ um ein wei­te­res digi­ta­les Pro­dukt aus. Die tech­ni­sche Basis der „iCorr® Main­ten­an­ce Cloud“ bil­det die bran­chen­über­grei­fen­de Fiel­dser­vice- und War­tungs-Lösung „Reportheld“ von groupXS aus Bayreuth.

Über Web­an­wen­dun­gen und mobi­le Appli­ka­tio­nen erhal­ten die Kun­den von BHS Cor­ru­ga­ted die Mög­lich­keit, den War­tungs­zu­stand Ihrer Well­pap­pen­an­la­gen live ein­zu­se­hen. Not­wen­di­ge Instand­hal­tungs­maß­nah­men kön­nen so vor­aus­schau­end sowie auto­ma­ti­siert geplant und Tätig­kei­ten intel­li­gent gebün­delt wer­den. Dem­entspre­chend lässt sich die Anla­gen­ver­füg­bar­keit opti­mie­ren und die Effi­zi­enz der Instand­hal­tungs­pro­zes­se deut­lich erhöhen.

Pla­nung, Zuwei­sung, Auf­trags­be­ar­bei­tung und Ersatz­teil­pla­nung im Zusam­men­spiel zwi­schen Web­an­wen­dung und Mobi­le App

Die­se Instand­hal­tungs­pro­zes­se wer­den über eine Web­an­wen­dung geplant und ent­spre­chen­de Auf­trä­ge digi­tal an die zustän­di­gen Kol­le­gIn­nen zuge­wie­sen. Über die Cloud erhal­ten die Instand­hal­tungs­mit­ar­bei­ter dann die War­tungs­auf­trä­ge mit genau­en Hand­lungs­an­wei­sun­gen direkt auf ihr Smart­pho­ne oder Tablet. Gleich­zei­tig plant und reser­viert die App den erfor­der­li­chen Ersatz­teil­be­darf und ver­bucht die­sen per QR-Code Scan direkt im Lager. Mög­lich macht das die Inte­gra­ti­on der App in die Lager­ver­wal­tung. Erfor­der­li­che Nach­be­stel­lun­gen kön­nen direkt per Schnitt­stel­le im System von BHS Cor­ru­ga­ted aus­ge­löst wer­den. So wird eine vor­aus­schau­en­de Lager­hal­tung bei redu­zier­tem Bestands­ni­veau möglich.

Eben­so erfolgt die Doku­men­ta­ti­on der Tätig­kei­ten direkt vor Ort am mobi­len End­ge­rät und auch Stö­rungs­mel­dun­gen kön­nen hier per App, inklu­si­ve Foto, erfasst und mit den Kol­le­gIn­nen im Büro in Echt­zeit geteilt wer­den. Neben die­sen eta­blier­ten Funk­tio­nen wur­de Reportheld für BHS Cor­ru­ga­ted erst­mals um eine umfas­sen­de Anla­gen­ver­wal­tung erwei­tert. Hier wer­den sämt­li­che Stö­rungs­mel­dun­gen sowie Infor­ma­tio­nen und Alar­me aus IoT-Sen­so­ren zen­tral ver­ar­bei­tet. Dar­aus erstellt die App auto­ma­tisch spe­zi­fi­sche War­tungs­plä­ne und stellt alle Daten mobil auf Abruf zur Verfügung.

Zukunfts­tech­no­lo­gie für die Wellpappenindustrie

Für BHS Cor­ru­ga­ted mit ihren Kun­den aus der Well­pap­pen­in­du­strie haben digi­ta­le Ser­vices einen hohen stra­te­gi­schen Stel­len­wert. Daher war das Unter­neh­men auf der Suche nach einer intui­ti­ven Lösung, die einer­seits die genann­ten Funk­tio­nen abbil­det, sich aber auch schnell und ein­fach um wei­te­re Fea­tures wie Pre­dic­ti­ve Main­ten­an­ce, vor­aus­schau­en­des Ersatz­teil­ma­nage­ment und Anwen­dun­gen für neue End­ge­rä­te wie Weara­bles und Head Moun­ted Tablets erwei­tern lässt. “Mit groupXS und Reportheld konn­ten wir schon auf einer sehr lei­stungs­star­ken Platt­form auf­set­zen, die auf unse­re Pro­zes­se und unser Design ange­passt wur­de und sich naht­los in unser iCorr® Uni­ver­sum ein­fügt“, erklärt Micha­el Froschau­er, Pro­ject Lea­der Digi­tal Plat­form Busi­ness bei BHS Cor­ru­ga­ted. „Zudem war die Offen­heit der Lösung für Zukunfts­tech­no­lo­gien wie AI und Machi­ne Lear­ning für uns ein wei­te­rer Pluspunkt.”

Nach Pro­jekt­be­ginn im Jahr 2019 erfolg­te im Herbst 2020 der Go-Live beim ersten Kun­den. Schon im kom­men­den Jahr sol­len welt­weit mehr als 40 Kun­den von BHS Cor­ru­ga­ted an die iCorr® Main­ten­an­ce Cloud ange­bun­den sein. “Gera­de Maschi­nen- und Anla­gen­bau­er kön­nen Ihren Kun­den mit intel­li­gen­ten War­tungs­ap­ps und wei­te­ren digi­ta­len Ser­vices zu einer deut­li­chen Stei­ge­rung der Anla­gen­ver­füg­bar­keit und Effi­zi­enz der Instand­hal­tungs­pro­zes­se ver­hel­fen, und mit die­sen Ange­bo­ten einen wesent­li­chen Wett­be­werbs­vor­teil für die Zukunft erschlie­ßen“, sagt Seba­sti­an Schmidt, Geschäfts­füh­rer bei groupXS. “Die Zusam­men­ar­beit mit Part­nern wie BHS Cor­ru­ga­ted und die stän­di­ge Nähe zur Pra­xis hel­fen uns dabei, unse­re Lösun­gen ste­tig wei­ter­zu­ent­wickeln und noch lei­stungs­fä­hi­ger zu machen.“

Die groupXS Solu­ti­ons GmbH aus Bay­reuth ist ein Spe­zia­list für mobi­le Busi­ness­ap­pli­ka­tio­nen. Das Haupt­pro­dukt ist „Reportheld“ – eine bran­chen­un­ab­hän­gi­ge und nach indi­vi­du­el­len Kun­den­be­dürf­nis­sen maß­ge­schnei­der­te Smart Mobi­le Col­la­bo­ra­ti­on-Lösung. Das gesam­te Pro­dukt- und Dienst­lei­stungs­port­fo­lio erstreckt sich von der Ent­wick­lung neu­er Soft­ware­pro­duk­te, und deren cloud­ba­sier­ter Bereit­stel­lung, über die Bera­tung von geplan­ten IT-Pro­jek­ten bis zur Kun­den­be­treu­ung, auch nach Abschluss eines Pro­jek­tes. Zu den Kun­den zäh­len sowohl mit­tel­stän­di­sche Unter­neh­men als auch inter­na­tio­na­le Kon­zer­ne. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.reportheld​.com

BHS Cor­ru­ga­ted Maschi­nen- und Anla­gen­bau GmbH, ist das Life­cy­cle Unter­neh­men für die Well­pap­pen­in­du­strie. Neben der Ent­wick­lung und Pro­duk­ti­on von Rif­fel­wal­zen, Well­pap­pen­an­la­gen und deren Ein­zel­ag­gre­ga­ten, bie­tet BHS Cor­ru­ga­ted ihren Kun­den eine Viel­zahl von Life­cy­cle Ser­vices, sowie mit dem iCorr® Uni­ver­sum eine Viel­zahl an digi­ta­le Dienst­lei­stun­gen und Pro­duk­ten. Mit welt­weit 2.500 Mit­ar­bei­tern ist das Unter­neh­men, neben dem Haupt­sitz in Wei­her­ham­mer, Deutsch­land, in mehr als 20 Län­dern vertreten.