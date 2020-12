Sach­scha­den in Höhe von ca. 800 Euro ver­ur­sach­ten zwei Män­ner Mon­tag­nacht in der Albert-Preu-Stra­ße. Die bei­den 19 und 30 Jah­re alten Män­ner aus Bay­reuth wur­den kurz vor Mit­ter­nacht nach kur­zer Fahn­dung gestellt. Sie hat­ten an zwei gepark­ten Pkw jeweils Beschä­di­gun­gen ver­ur­sacht. Augen­schein­lich tra­ten sie mit Füßen gegen die rech­ten Fahr­zeug­sei­ten eines Seat und eines BMW. Hier­bei ent­stan­den Krat­zer und Del­len. Gegen bei­de Män­ner, wel­che erheb­lich alko­ho­li­siert waren, wur­den Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Sach­be­schä­di­gung eingeleitet.