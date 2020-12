Die leben­den Zel­len aller Orga­nis­men ent­hal­ten ein Zyto­ske­lett, das ihre inne­re Struk­tur und ihre äuße­re Form sta­bi­li­siert. Dies gilt auch für magne­totak­ti­sche Bak­te­ri­en. Sie erzeu­gen magne­ti­sche Nano­par­ti­kel, die sich in ihrem Inne­ren ket­ten­för­mig anein­an­der­rei­hen und ihnen eine Ori­en­tie­rung am Erd­ma­gnet­feld ermög­li­chen. Mikro­bio­lo­gen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth haben jetzt im Zyto­ske­lett die­ser Bak­te­ri­en ein Pro­te­in ent­deckt, das bei die­sen Struk­tu­rie­rungs­vor­gän­gen eine zen­tra­le Rol­le spielt: Das Pro­te­in CcfM beein­flusst sowohl die Ent­ste­hung der zel­lu­lä­ren „Kom­pass­na­deln“ als auch die schrau­ben­för­mi­ge Gestalt der Bak­te­ri­en. In der Zeit­schrift PNAS stel­len die For­scher ihre Ent­deckung vor.

Magne­totak­ti­sche Bak­te­ri­en der Spe­zi­es Magne­to­spi­ril­lum gry­phis­wal­den­se sind Ein­zeller, die vor allem im Schlamm von Gewäs­sern leben. Schnur­för­mig ver­ket­te­te Nano­par­ti­kel, die Magne­to­so­men, ver­lei­hen die­sen Bak­te­ri­en eine unge­wöhn­li­che Navi­ga­ti­ons­fä­hig­keit: Sie kön­nen ihre Fort­be­we­gung am Erd­ma­gnet­feld aus­rich­ten. Wie bei allen leben­den Zel­len han­delt es sich bei ihrem Zyto­ske­lett um ein kom­ple­xes Netz­werk aus dün­nen faden­för­mi­gen Pro­te­in­struk­tu­ren. Wie die­ses zel­lu­lä­re Netz­werk zur cha­rak­te­ri­sti­schen Krüm­mung der Bak­te­ri­en bei­trägt und ob eine Ver­knüp­fung zu Struk­tu­ren besteht, wel­che die Aus­bil­dung, Loka­li­sie­rung und Ver­ket­tung der Magne­to­so­men steu­ern, war bis­her unbekannt.

Das von einer For­scher­grup­pe am Bay­reu­ther Lehr­stuhl für Mikro­bio­lo­gie in Zusam­men­ar­beit mit For­schern des MPI für Bio­che­mie in Plan­egg-Mar­tins­ried und der Uni­ver­si­tät Kiel ent­deck­te Pro­te­in CcfM bie­tet nun aber einen Schlüs­sel zum Ver­ständ­nis die­ser Pro­zes­se. In der Zell­mem­bran der Bak­te­ri­en ver­an­kert, ist das Pro­te­in einer­seits an Vor­gän­gen der Aus­for­mung und Sta­bi­li­sie­rung des schrau­ben­för­mi­gen Zell­kör­pers betei­ligt, wie sie auch in ande­ren, nicht-magne­totak­ti­schen Bak­te­ri­en zu beob­ach­ten sind. Es beein­flusst ande­rer­seits aber auch zel­lu­lä­re Vor­gän­ge, die spe­zi­ell nur in magne­totak­ti­schen Bak­te­ri­en vor­kom­men, ins­be­son­de­re den Auf­bau der inne­ren „Kom­pass­na­del“. Daher ist CcfM ver­mut­lich für die Navi­ga­ti­ons­fä­hig­keit der Bak­te­ri­en in ihrem natür­li­chen Lebens­raum von Vor­teil. „Wir haben Indi­zi­en dafür gefun­den, dass die viel­fäl­ti­gen Funk­tio­nen des Pro­te­ins CcfM die Über­le­bens­fä­hig­keit der Bak­te­ri­en im schlam­mi­gen Grund von Gewäs­sern stär­ken könn­te und ihnen inso­fern einen evo­lu­tio­nä­ren Vor­teil ver­schafft hat“, sagt Dr. Dani­el Pfeif­fer, Erst- und kor­re­spon­die­ren­der Autor der Stu­die und wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl für Mikrobiologie.

Die Bay­reu­ther For­scher sind den zen­tra­len Steue­rungs­funk­tio­nen von CcfM auf die Spur gekom­men, indem sie magne­totak­ti­sche Bak­te­ri­en her­ge­stellt haben, die ent­we­der über­haupt kein CcfM ent­hal­ten oder zu gro­ße Men­gen die­ses Pro­te­ins pro­du­zie­ren. Fehlt das Pro­te­in, ist die Krüm­mung der Bak­te­ri­en ver­rin­gert, und ihre Zell­tei­lung ist gestört. Statt einer ein­zi­gen lan­gen Ket­te von Magne­to­so­men ent­ste­hen kür­ze­re Ket­ten. Im Fal­le einer gene­tisch beding­ten Über­pro­duk­ti­on kommt es hin­ge­gen zu einer dra­sti­schen Ver­stär­kung der Krüm­mung im Zell­kör­per. Zudem bil­det sich die Ket­te der Magne­to­so­men an einer fal­schen Stel­le im Zell­kör­per, oder sie zer­reißt sogar in man­chen Fällen.

Auf der Basis der neu­en Erkennt­nis­se wol­len die Autoren der jetzt erschie­ne­nen Stu­die ihre Unter­su­chun­gen zu zel­lu­lä­ren Pro­zes­sen in magne­totak­ti­schen, aber auch in ande­ren, nicht­ma­gne­ti­schen Bak­te­ri­en wei­ter inten­si­vie­ren. Ein umfas­sen­des Ver­ständ­nis zur Kon­trol­le der Zell­mor­pho­lo­gie in magne­totak­ti­schen Bak­te­ri­en ist auch von Inter­es­se für die Kon­struk­ti­on magne­tisch steu­er­ba­rer „Nanoro­bo­ter“, wel­che in tech­ni­schen oder medi­zi­ni­schen Appli­ka­tio­nen zum Ein­satz kom­men könnten.