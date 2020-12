Wei­te­re The­men sind der Neu­bau des Stadt­ar­chivs, die Kon­ver­si­on des Zapf­ge­län­des und das Hans-Walter-Wild-Stadion

Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 8. Dezem­ber, um 16 Uhr, unter ande­rem mit den aktu­el­len Arbei­ten an einem Denk­mal­kon­zept für das histo­ri­sche Gas­sen­vier­tel befassen.

Das Gas­sen­vier­tel umfasst im Wesent­li­chen die Süd­hälf­te der mit­tel­al­ter­li­chen Kern­stadt Bay­reuths zwi­schen Maxi­mi­li­an­stra­ße, Kanz­lei­stra­ße und Damm­al­lee. Es ist geprägt von einer hohen Dich­te an denk­mal­ge­schütz­ter Bau­sub­stanz. Auf­bau­end auf einer Erfas­sung des Bestands wur­den von einem exter­nen Fach­bü­ro inzwi­schen die Stär­ken und Schwä­chen des Gas­sen­vier­tels aus städ­te­bau­lich-denk­mal­pfle­ge­ri­scher Sicht unter­sucht und Zie­le für sei­ne künf­ti­ge Ent­wick­lung for­mu­liert, die den Aus­schuss­mit­glie­dern vor­ge­stellt werden.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht der Neu­bau des Stadt­ar­chivs samt Sanie­rung der Leers’schen Vil­la. Die im Früh­jahr den Stadt­rats­gre­mi­en vor­ge­stell­te Pla­nung für das mil­lio­nen­schwe­re Pro­jekt wur­de inzwi­schen wei­ter ver­tieft. Außer­dem wird der Aus­schuss den Stand der Plan­ver­fah­ren für eine Kon­ver­si­on des soge­nann­ten Zapf­ge­län­des im Bereich zwi­schen Uni­ver­si­täts­stra­ße, Gla­sen­wei­her, Nürn­ber­ger Stra­ße und Dr.-Konrad-Pöhner-Straße bera­ten. Im Zuge der Umstruk­tu­rie­rung hat die Fir­ma Zapf die Pro­duk­ti­on von Beton­fer­tig­tei­len aus Bay­reuth ver­la­gert. Auch die Fir­ma Ehl hat ihre Stein-Pro­duk­ti­on auf dem Gelän­de im Som­mer die­ses Jah­res ein­ge­stellt. Das Are­al soll daher neu genutzt werden.

Der Bau­aus­schuss wird auch erste Wei­chen für die Bil­dung eines Bei­rats für nach­hal­ti­ge und stadt­kli­ma­ge­rech­te Pla­nung und Stadt­ent­wick­lung stel­len. Das neue städ­ti­sche Gre­mi­um geht zurück auf einen Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen. Es soll der kom­pe­ten­ten und fach­li­chen Bera­tung der Stadt in Fra­gen der nach­hal­ti­gen und kli­ma­ge­rech­ten Stadt­ent­wick­lung durch Exper­ten die­nen. Sei­ne Arbeit wird der Bei­rat vor­aus­sicht­lich Anfang kom­men­den Jah­res aufnehmen.

Außer­dem wer­den die Aus­schuss­mit­glie­der noch­mals die Erneue­rung des Rasen­spiel­fel­des im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on dis­ku­tie­ren. Für die hier­für anfal­len­den Kosten von 300.000 Euro kann mit einer staat­li­chen För­de­rung in Höhe von 270.000 Euro gerech­net wer­den. Der Ein­bau einer eben­falls ange­dach­ten Rasen­hei­zung wür­de wei­te­re 750.000 bis 950.000 Euro kosten. Dem Aus­schuss wird in die­sem Zusam­men­hang auch das Ergeb­nis einer Sta­di­on­be­sich­ti­gung durch den Deut­schen Fuß­ball-Bund vor­ge­stellt. Dem­zu­fol­ge ist das Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on in sei­nem der­zei­ti­gen Zustand nicht für einen Spiel­be­trieb in der 3. Fuß­ball-Liga geeig­net. Hier­für wären umfang­rei­che Bau­maß­nah­men erforderlich.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Verfügung.