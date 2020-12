BAY­REUTH – Das Histo­ri­sche Muse­um prä­sen­tiert Bay­reu­ther Zeit­zeu­gen­be­rich­te aus der Zeit der Wie­der­ver­ei­ni­gung. Im Rah­men der Online-Aus­stel­lung „Bay­reuth vor 30 Jah­ren: Ansturm wie sonst nur zum Bür­ger­fest“, die noch bis zum 10. Janu­ar auf der Home­page des Muse­ums zu sehen ist, wur­de bereits im Okto­ber um Mit­hil­fe gebe­ten. Die Bay­reu­ther waren auf­ge­ru­fen, per­sön­li­che Erin­ne­run­gen, Geschich­ten, Objek­te und Fotos zur Wie­der­ver­ei­ni­gung an das Histo­ri­sche Muse­um zu sen­den. Die­se Ein­sen­dun­gen wer­den nun online prä­sen­tiert und doku­men­tie­ren die inten­si­ven Ein­drücke, die die­ses histo­risch so bedeu­ten­de Ereig­nis in vie­len Men­schen hin­ter­las­sen hat. Die per­sön­li­chen Bei­trä­ge zur Aus­stel­lung berich­ten von Dank­bar­keit, Freu­de, Neu­gier und anfäng­li­chen Berüh­rungs­äng­sten. Zu fin­den sind die­se „Erin­ne­run­gen an die Wie­der­ver­ei­ni­gung“ auf der Home­page des Histo­ri­schen Muse­ums unter www​.histo​ri​sches​-muse​um​.bay​reuth​.de.