Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bamberg

52-Jäh­ri­ge ist bis­her jüng­ste Ver­stor­be­ne – der Alters­durch­schnitt der bis­lang in Stadt und Land­kreis Bam­berg Ver­stor­be­nen liegt bei knapp 73 Jahren

Am 2. Dezem­ber wur­de dem Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg die bis­lang jüng­ste Ver­stor­be­ne mit einer Coro­na-Infek­ti­on seit Beginn der Pan­de­mie gemel­det. Eine 52-jäh­ri­ge Bewoh­ne­rin eines Pfle­ge­hei­mes ver­starb in einer Kli­nik. Ins­ge­samt sind seit Pan­de­mie­be­ginn in Stadt und Land­kreis Bam­berg 84 Men­schen mit einer Coro­na-Infek­ti­on ver­stor­ben. Zwei waren zwi­schen 50 und 59 Jah­re alt, sechs zwi­schen 60 und 69 Jah­ren, 21 zwi­schen 70 und 79 Jah­ren, 36 zwi­schen 80 und 89 Jah­ren und 19 Men­schen älter als 90 Jahre.

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Bayreuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 90,62 und in der Stadt Bay­reuth 52,15.

Seit dem Vor­tag sind 22 neue posi­ti­ve Coro­na­test­ergeb­nis­se ein­ge­gan­gen, neun aus dem Land­kreis und 13 aus der Stadt Bay­reuth. Heu­te sind im Land­kreis 153 und in der Stadt Bay­reuth 109 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Aus dem Land­kreis sind bis­her 29 und aus der Stadt Bay­reuth zwölf Per­so­nen an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 verstorben.

Als gene­sen gel­ten 837 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 603 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 1.019 und in der Stadt Bay­reuth 724 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus getestet.

Die jeweils aktu­el­len Fall­zah­len fin­den Sie auch auf unse­rer Home­page unter die­sen Links:

Pres­se­mit­tei­lun­gen: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/

Über­sicht und Tabel­le zu den Coro­na-Fall­zah­len nach Gemein­den: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​d​e​r​-​l​a​n​d​k​r​e​i​s​/​p​r​e​s​s​e​m​i​t​t​e​i​l​u​n​g​e​n​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​s​t​a​r​t​s​e​i​te/

Elf neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – 36 Per­so­nen aus Qua­ran­tä­ne ent­las­sen – ein Todes­fall im Hofer Land

In Stadt und Land­kreis Hof sind elf wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. Sie­ben davon kom­men aus dem Land­kreis, vier Fäl­le kom­men aus der Stadt. Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 2053 Personen.

Da 36 Per­so­nen wie­der aus der häus­li­chen Iso­lie­rung ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 376 Per­so­nen. 1628 Per­so­nen gel­ten als genesen.

Lei­der ver­starb eine 87-jäh­ri­ge Frau aus dem Land­kreis an dem Coro­na-Virus. Sie litt unter einer Vor­er­kran­kung. Unse­re auf­rich­ti­ge Anteil­nah­me gilt den Ange­hö­ri­gen der Verstorbenen.

Die Zahl der Todes­fäl­le von Coro­na-Infi­zier­ten im Hofer Land steigt auf 49 an.

Die 376 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Landkreis:

Land­kreis Hof: 225

Stadt Hof: 151

Dar­aus erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te (Berech­nung laut RKI):

Land­kreis Hof: 164,6

Stadt Hof: 237,9

Coro­na-Fall­zah­len in Stadt und Land­kreis Wunsiedel

Der Land­kreis mel­det heu­te 28 neue Fäl­le; damit sind 214 Per­so­nen erkrankt, 1140 gel­ten als gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 1409 Per­so­nen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 55 sind verstorben.

Die 7‑Ta­ges-Inzi­denz liegt bei 178,9.

Ein aktu­el­ler Fall betrifft das Gym­na­si­um Selb. Alle Maß­nah­men im häus­li­chen und schu­li­schen Bereich wur­den ein­ge­lei­tet. Die Q12 befin­det sich in Qua­ran­tä­ne. Zudem ist der Kin­der­gar­ten Herz Jesu in Selb vor­über­ge­hend geschlos­sen. Dort kann momen­tan nach einem posi­ti­ven Fall beim Per­so­nal und der damit ver­bun­de­ne Qua­ran­tä­ne der Kon­takt­per­so­nen die Betreu­ung der Grup­pen nicht im nöti­gen Umfang sicher­ge­stellt werden.