Vie­le ken­nen das Weih­nachts­wich­teln. Dabei wer­den klei­ne Geschen­ke schon vor Hei­lig­abend ver­teilt. Die Stadt Coburg, Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­phie“ und das Büro Senio­ren und Ehren­amt, ver­an­stal­ten in der Vor­weih­nachts­zeit ein Weih­nachts­wich­teln für Kin­der­gär­ten, Grund­schu­len sowie Senio­ren- und Pfle­ge­hei­me. Unter­stützt wird die Akti­on vom City­ma­nage­ment der Stadt.

„Wäre es nicht schön ande­re Men­schen, denen es in der Coro­na-Pan­de­mie nicht so gut geht, mit klei­nen Auf­merk­sam­kei­ten über­ra­schen zu kön­nen?“ fragt Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin des Stabs­stel­le. „Genau die­ser Grund­ge­dan­ke steckt hin­ter der Idee des Cobur­ger Weih­nachts­wich­telns. Das Schö­ne dar­an ist, jeder kann zum Weih­nachts­wich­tel wer­den und gemein­sam für mehr mit­ein­an­der in unse­rer Stadt bei­tra­gen“, freut sich Haischberger.

Tho­mas Nowak, 3. Bür­ger­mei­ster moti­viert: „Sei­en auch Sie dabei. Schrei­ben sie einen Brief, eine Kar­te, neh­men sie ein Lied auf, dre­hen sie ein klei­nes Video oder basteln sie eine Klei­nig­keit. Die Auf­merk­sam­kei­ten ver­tei­len wir für sie an die Ein­rich­tun­gen und wer­den sicher­lich vie­len damit eine Freu­de machen können.“

„Es geht dabei um die Geste, nicht um den Wert des Geschenks“, erklärt Ant­je Hen­nig vom Büro Senio­ren & Ehren­amt. Als Bei­spiel nann­te Hen­nig den Senio­ren­bei­rat der Stadt Coburg: „Er nimmt Weih­nachts­grü­ße per Video für die Senio­ren­hei­me auf.“

Teil­neh­men kann jeder: Pri­vat­per­so­nen, Unter­neh­men, Ein­zel­händ­ler oder auch Ver­ei­ne. Die Wich­tel­ge­schen­ke wer­den im Bünd­nis gesam­melt und dann im Los­ver­fah­ren an Kin­der­gär­ten, Grund­schu­len und Senio­ren­ein­rich­tun­gen ver­teilt. Es soll­te ange­ge­ben wer­den, ob das Wich­tel­ge­schenk für ein Kind oder/​und Senio­ren bestimmt ist. Die Brie­fe, Vide­os und Geschen­ke müs­sen bis zum 15.12.2020 abge­ge­ben oder zuge­schickt werden

Weih­nachts­post bit­te adres­sie­ren an:

Stadt Coburg

Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Familienstadt“

Markt 1 – 96450 Coburg

ein­fach im Rat­haus in den Brief­ka­sten wer­fen oder per E‑Mail an Bianca.​Haischberger@​coburg.​de schicken.